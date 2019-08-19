«О какой независимости речь?!» – в Киеве назвали кощунством предстоящий праздник «незалежности»

19.08.2019, Киев, Игорь Петров

Изменение формата празднования Дня независимости не имеет особого значения, поскольку Украина уже потеряла фактическую независимость.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Александр Лазарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая власть, начиная с первой, делала все, чтобы нивелировать эту независимость – пуская определенный бизнес, становясь определенными агентами влияния, работая в угоду не собственному народу, а своим экономическим партнерам.

Взять любого олигарха украинского и посмотреть, где он хранит свои деньги и как его можно привлечь к ответственности, как на него можно давить.

Из каждой каденции каждой власти независимой Украины можно вычленить топ-чиновников, топ-политиков, которые это все делали. К большому сожалению, новая группа влияния, новая власть мало чем от этого отличается, просто меняются заказчики.

Я поэтому кощунственным вижу празднования такими группами влияния Дня независимости Украины. Ведь если они хотя бы что-то делали для получения этой независимости, так они наоборот, еще больше превращают Украину в колониальное государство. Мы еще больше входим зависимость.

И какой бы парад они ни проводили – разве это что-то поменяет, если мы будем колонией?

О чем речь, если у нас секретарь Совета национальной безопасности на совещание зовет Американскую торговую палату? Еще полбеды, если он туда ЦРУ позвал – это можно назвать уже агентом влияния. Но торговую палату?

Понимаете – это национальная безопасность. О какой независимости речь?! К большому сожалению, у Украины заканчивается запас прочности. Еще лет десять назад можно было баловаться, но сейчас уже нельзя – запас прочности на грани», – подытожил эксперт.