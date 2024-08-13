О каком украинском плане речь? Мы на пике войны – Мосийчук

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Украина не может рассчитывать на то, что атака на Курскую область приведет к тому, что Россия согласится на переговоры на основе так называемого мирного плана президента Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, ВСУ не создали условия для того, чтобы диктовать свои правила, несмотря на то, что прорвались через границу.

«Мы находимся сейчас на одном из пиков войны. О каком украинском мирном плане можно говорить? Если бы, условно, Вооруженные силы Украины находились не под Курском, а под Москвой, тогда, возможно, что-то и так далее. Но сейчас это – да, порез нанесен, да, он кровоточит, но где же это путь к украинской формуле мира? Нету! Это путь к продолжению, как мы говорили, войны, обострения войны и подготовки того, чтобы Трамп зашел в коридор войны без возможности маневра. Это все, что мы видим», – заявил Мосийчук.