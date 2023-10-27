О контрнаступе в следующем году нужно забыть, ВСУ вынуждены уйти в оборону – Грабский

Анатолий Лапин.  
27.10.2023 19:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское контрнаступление закончилось. Теперь, учитывая нарастающие возможности российской армии, ВСУ придется уйти в глухую оборону. Она будет длительной, поэтому о наступлении в следующем году придется забыть.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское контрнаступление закончилось. Теперь, учитывая нарастающие возможности российской армии, ВСУ придется уйти в глухую...

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Пр этом укро-экперт утверждает, что РФ якобы находится в необоснованной эйфории.

«Понимая, что Российская Федерация вошла в тот пик эйфории, когда она думает, что может достичь какого-то результата, и на пике этой эйфории они пытаются вести боевые действия, наращивают количественный состав, качественный состав, насыщают техникой свои войска, получают боеприпасы из разных стран, в том числе из Северной Кореи, которые позволяют им более оптимистично смотреть вперед, не понимая, что это дорога в один конец, – нам предстоит достаточно тяжелый год.

Мы понимаем, что этот год может быть таким, что мы откажемся, вынуждены будем отказаться от каких-то широкомасштабных наступательных операций и перейти к войне на истощение, к войне оборонительной», – Грабский.

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