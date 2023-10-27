О контрнаступе в следующем году нужно забыть, ВСУ вынуждены уйти в оборону – Грабский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское контрнаступление закончилось. Теперь, учитывая нарастающие возможности российской армии, ВСУ придется уйти в глухую оборону. Она будет длительной, поэтому о наступлении в следующем году придется забыть.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Пр этом укро-экперт утверждает, что РФ якобы находится в необоснованной эйфории.

«Понимая, что Российская Федерация вошла в тот пик эйфории, когда она думает, что может достичь какого-то результата, и на пике этой эйфории они пытаются вести боевые действия, наращивают количественный состав, качественный состав, насыщают техникой свои войска, получают боеприпасы из разных стран, в том числе из Северной Кореи, которые позволяют им более оптимистично смотреть вперед, не понимая, что это дорога в один конец, – нам предстоит достаточно тяжелый год. Мы понимаем, что этот год может быть таким, что мы откажемся, вынуждены будем отказаться от каких-то широкомасштабных наступательных операций и перейти к войне на истощение, к войне оборонительной», – Грабский.