О людях, которые не сдались: Презентован сборник стихов о воюющем Донбассе

24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке состоялась презентация сборника стихов, посвященных Донбассу, который на протяжении уже шести лет ведет вооруженную борьбу с украинскими нацистами за право на воссоединение со своей исторической Родиной – Россией. Книга включает произведения более пятидесяти авторов из ЛДНР.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша талантливая поэтесса Анна Ревякина презентовала поэтическую антологию произведений о Донбассе «Мы». Известный поэт из Канады Карен Джангиров является составителем сборника, в который включены произведения 50 авторов из ДНР и ЛНР. Все они посвящены войне в Донбассе, людям, которые мужественно прошли через боль и страдания, но не сдались, не предали свои корни», – написал Пушилин.

«Очень хорошо, что правда о происходящем на нашей земле, пробивается и через литературное слово. Спасибо всем, кто делает это с помощью творчества, с помощью стихотворных строк!» – добавил глава ДНР.

«Эта книга важна самим фактом явления в сегодняшнюю реальность. Явления, демонстрирующего неистребимость русского слова. Его неисчерпаемость там, где, казалось бы, все обмелело. Его выживаемость над самой пропастью, способность цвести под нескончаемыми артобстрелами и прочими напастями, творимыми теми, для кого оно – русское слово – ненавистно на самом глубинном, едва ли не генетическом уровне», – в свою очередь сказала Анна Ревякина.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман уточнил, что книга будет доступна для чтения в Интернете.

«В каждом произведении читаются боль, страдания людей, которые увидели войну. Антология будет опубликована в Сети, чтобы русскоязычное население из других стран смогло узнать о том, что происходит здесь, в Донбассе», – отметил в ходе презентации Кофман.