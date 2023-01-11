О начале СВО знали только трое

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Лишь три участника исторического заседания Совета безопасности РФ о признании ЛДНР знали о том, что готовится СВО.

Об этом в эфире телеканала 360 заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На знаменитом заседании Совбеза перед началом СВО, на мой взгляд, было понятно, что о том, что начнется операция, знали три человека из тех, кто там присутствовал. Знал Шойгу, знал Бортников (директор ФСБ – ред.) и знал Медведев. Видимо не знал об окончательном решении глава службы внешней разведки Нарышкин. Видимо не до конца знал или очень классно притворялся Николай Патрушев (серетарь Совбеза – ред.)», – сказал Минченко.

Его оппонент политик Андрей Абышев считает, что члены Совбеза просто не пришли к единому решению по вопросу СВО.

«Начальники не договорились между собой. Он это трактует, что кто-то был не в курсе. Они просто не договорились. Обычно в последние годы так не было. Всегда была единая позиция. Это плохо», – нагнетает Абышев.