О начале СВО знали только трое

Елена Острякова.  
11.01.2023 19:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лишь три участника исторического заседания Совета безопасности РФ о признании ЛДНР знали о том, что готовится СВО.

Об этом в эфире телеканала 360 заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишь три участника исторического заседания Совета безопасности РФ о признании ЛДНР знали о том,...

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«На знаменитом заседании Совбеза перед началом СВО, на мой взгляд, было понятно, что о том, что начнется операция, знали три человека из тех, кто там присутствовал. Знал Шойгу, знал Бортников (директор ФСБ – ред.) и знал Медведев. Видимо не знал об окончательном решении глава службы внешней разведки Нарышкин. Видимо не до конца знал или очень классно притворялся Николай Патрушев (серетарь Совбеза – ред.)», – сказал Минченко.

Его оппонент политик Андрей Абышев считает, что члены Совбеза просто не пришли к единому решению по вопросу СВО.

«Начальники не договорились между собой. Он это трактует, что кто-то был не в курсе. Они просто не договорились. Обычно в последние годы так не было. Всегда была единая позиция. Это плохо», – нагнетает Абышев.

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