Товарищ майор о наказании за фейки об армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума и Совет Федерации утвердили ужесточение наказания за дискредитацию участников СВО. Такие меры нужны, чтобы прекратить потоки лжи и грязи, которые зачастую льются не только из иностранных СМИ, но и из российских. Однако есть опасность, чтобы в итоге все снова получится по Виктору Степановичу Черномырдину: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает ветеран спецназа ГРУ майор Сергей Козлов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

…Ни одна система не способна нормально развиваться без осознания своего текущего состояния. Без этого она не может верно выбрать действия по устранению недостатков и планировать последующее развитие.

И ничто так не помогает в этом, как здоровая конструктивная критика. Запретив ее, мы наносим армии больше вреда, чем пользы. Особенно сейчас, когда она активно воюет с врагами на Украине.

Любая армия готовится генералами к той войне, которая уже прошла. Поэтому с началом боевых действий, она сталкивается, как минимум, с двумя проблемами. Первая – это неготовность к текущей войне, а вторая – это неготовность генералов, которые готовили эту армию, признать свои собственные заблуждения и ошибки.

Однако, как говорил великий Конфуций, человек, совершивший ошибку и не исправивший ее, делает две ошибки.

Но ошибки хорошо видны именно со стороны! Находясь внутри системы и внутри проблемы, сложнее осознать ее недостатки, и для этого требуется больше времени. Беспристрастный взгляд со стороны позволяет увидеть их и быстрее и полнее. Поэтому конструктивная критика нужна и полезна.

Кто-то спросит, а в чем разница между конструктивной критикой и просто критикой. И, как отличить критику от дискредитации?

А разница в целях этой критики в том, как она подается. И какие цели имеет.

Например:

«Кровавый режим Путина и его армия, развязав войну на Украине, убивает беззащитных мирных граждан в Буче!».

Это очевидная фальшивка, имеющая цель дискредитации ВС РФ, и ничего больше.

Другой пример:

«Армия России не готова к войне и потому несет потери».

Здесь используется правдивая информация, и цель публикации может быть различной. Варианты предполагают и создание пораженческих настроений в обществе, поскольку содержит только негатив и не показывает путей выхода из кризиса.

Ну, и наконец:

«При подготовке Военной специальной операции были допущены просчеты. Это показали бои начального периода. Так, командование российских войск мало внимания уделяет разведке противника и маскировке своих войск. В итоге под удар противника попали такие-то воинские части. В этой связи необходимо исключить применение войск без предварительного анализа результатов всех видов разведки, в том числе и данных авиаразведки, полученных с БПЛА. В то же время, следует понимать, что и противник активно использует данные разведки, которые получает от своих партнеров из НАТО. В этой связи расположения и командные пункты до российских войск должны использовать все средства маскировки на местности, включая РЭБ, закрытие каналов радиосвязи, использование дымов и аэрозолей. В районе расположения войск должен действовать жесткий контрразведывательный режим, исключающий пребывание там посторонних лиц без специальных пропусков и разрешений. Места расположения КП и подразделений должны меняться так часто, как позволяет обстановка. Подготовка мест для их передислокации должны вестись скрытно в темное время суток с использованием маскировки подготовленных мест в светлое время суток».

Вот пример конструктивной критики. То есть, автор указывает на просчеты и тут же обращает внимание на то, что командование игнорирует азбучные истины, описанные в руководящих документах ВС РФ, и указывает путь устранения указанных недостатков.

Однако, даже подобные публикации зачастую невозможны в современных условиях именно по причине боязни редакций попасть под действие статьи 280.3. УК РФ.

По моему опыту, большинство центральных изданий не рискнут опубликовать такую развернутую и подробную критику, несмотря на то, что здесь содержится полезная подсказка командованию.

Первые же два варианта из-за их целей закон должен запрещать к публикации. А вот последний должен публиковаться.

Кто-то спросит: а что, военные сами не в силах выявлять свои ошибки? К сожалению не всегда. Опыт СВО это показывает. Когда допускаются одни и те же ошибки одними теми же частями и соединениями.

В сложившейся ситуации органы военной контрразведки должны отслеживать критические статьи и анализировать их. Результаты анализа докладывать командованию. В случае признания критики обоснованной и полезной, должны приниматься соответствующие меры. В случае, если изложенная информация окажется недостоверной, автора можно привлекать к ответственности по известной статье. Такой подход заставит более взвешенно относиться к подготовке критических статей, прежде всего авторов.

Почему анализировать критику должны контрразведчики? По-моему ясно, что ни один командир, сам допустивший ошибки или допустивший ошибки подчиненных, не заинтересован в том, чтобы это стало известно вышестоящему командованию. Вскрывать недостатки командования и должны орган ВКР.

Сейчас же в сложившейся ситуации, находясь под защитой «закона о фейках», многие командиры чувствуют свою безнаказанность и не утруждают себя анализом собственных просчетов.

При этом надо заметить, что после ряда событий, имевших в обществе негативный резонанс, таких как, оставление Херсона, диверсия на Крымском мосту и т.п. в интернет , благодаря телеграмм каналам снова стали поступать критические публикации. Развитие информационных технологий в этом играет свою определяющую роль. И то, что раньше пересказывали друг другу в курилке или на кухне, теперь прилетает в виде «новости в телеге». Однако, наряду с достоверной информацией, в сеть вываливается огромное количество фейков самой разной направленности. В результате среднестатистический гражданин России зачастую не в состоянии отличить правду от вымысла.

А официальные СМИ, следуя строжайшему запрету, обо всех неудачах молчат, как партизан на допросе. Мало того, они вынуждены публиковать официальную версию событий, которая далека от реальности. Это вызвало у граждан презрительное недоверие к официальным источникам информации настолько, что даже генерал-полковник Картаполов в Думе открыто заявил: «Хватит врать!».

И такая ситуация продолжается вопреки прямому указанию Верховного Главнокомандующего, о том, что полезно слушать и слышать «тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение». Поэтому Минобороны должно быть в постоянном диалоге с людьми, указал он. «В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня», – сказал Владимир Путин.

А ведь сохранение замалчивания проблем создает благоприятную почву для работы украинских Центров Информационно-психологической войны. Они умело готовят информационные «вбросы», состоящие на три четверти из правды, но умело подмешивая в них ложь и клевету на Россию.

В потоке разнонаправленных фейков трудно понять где правда. Главный идеолог III Рейха, Геббельс поучал своих подопечных: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят!» Этим до сих пор успешно пользуется враг. Чтобы противостоять идеологическим диверсиям и лживым фейкам противника, надо помнить, что горькая правда всегда лучше, чем сладкая ложь.

Как говорил герой популярного кинофильма «Брат», отвечая на вопрос, в чем сила? «Я думаю, что сила в правде, у кого правда, тот и сильней!».

А наш, российский православный святой праведный Александр Невский, защищая Русь сказал: «Не в силе Бог, а в правде!». Это помнили наши предки, победившие фашистов в 1945-м. Тогда на третий день Великой Отечественной войны в СССР было создано «Совинформбюро». Именно его сообщения у черных тарелок репродукторов слушали советские люди. России и сейчас нужен руководящий орган, говорящий правду, тяжелую, не лестную, но именно правду. Только такое общение с народом способно сплотить его для победы над врагом.