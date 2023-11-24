«О наступлении и речи нет»: в Киеве разочарованы результатами «Рамштайна»

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Прошедшее заседание в формате «Рамштайн» заседание Контактной группы по обороне Украины оказалось неутешительным для Киева – на нём решили дать Киеву самый минимум, необходимый только для обороны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот «Рамштайн» был как никогда точечным. Мы помним, как за несколько дней до этого были визиты военных министров, для которых было важно понять, что сейчас необходимо Украине для того, чтобы пройти этот непростой зимний период. Ни о каком наступательном оружии речи не было, речь была в первую очередь об усилении ПВО и хоть каких-то боеприпасах, чтобы можно было вести позиционную войну. Ни о каком наступлении пока что речи не идёт», – сказал Жирохов.

Он подчеркнул, что даже БТР-60, сотню которых согласилась передать Болгария, являются очень устаревшими и неудобными в эксплуатации машинами.

«Любая бронированная машина на фронте полезная, даже небронированные пикапы. Но БТР-60 – это такая сомнительная машина, она была очень быстро снята с вооружения в Советской армии, потому что там есть технические моменты. С другой стороны, такой техники очень много у нас на складах хранения. Единственное, что болгарские машины могут быть в более пристойном состоянии, чем наши. Потому что наши требуют значительных вложений, чтобы вернуть их в строй», – добавил аналитик.