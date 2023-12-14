О наступлении речь не идет, будем кошмарить Крым – львовский пропагандист-русофоб

Украина должна окапываться, удерживать хотя бы нынешнюю линию фронта, атакуя тем временем Крым глубокими ударами и нарушая логистику.

Об этом в своем блоге заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужна новая стратегия войны. Если не будет новой стратегии войны, то 24-й год имеет риск повторить 1916, Первую мировую, когда была масса жертв, масса людей погибло, а линия фронта не поменялась за два года. Вот как раз об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», нужна новая стратегия.

Эта новая стратегия – это окапывание по нынешней линии фронта, потому что объективно выглядит картина такая, не просить космос, то есть, 17 миллионов снарядов, которых не существует в принципе. Этот запрос на 17 миллионов снарядов может разве что посмешить, потому что не существует такого количества снарядов ни в Европе, ни в США. Нет такой цифры, никто не обеспечит», – сказал русофоб.