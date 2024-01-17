О наступлении сейчас речи быть не может – представитель ветеранов СВО

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Наступление зимой в распутицу невозможно в принципе, поэтому все рассказы западных СМИ об этом сделаны неосведомленными о погодных условиях журналистами. Раньше февраля о каком-то наступлении и речи быть не может.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил советник Ассоциации ветеранов СВО, автор канала «Имперский стаут» Владислав «Гусар» Ефремов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас никто никуда наступать не собирается. Хотя, возможно, и собирается, но точно не предпринимал попыток. Почему? Потому что зима в принципе не предполагает, что кто-либо ведёт активные боевые действия. Зимой воевать тяжело, зимой просто находиться на фронте тоже испытание. Испытание для солдата, испытание для техники, на которой солдат перебрасывают, потому что это тотальное бездорожье. Мы не можем добраться из точки А в точку Б по грязи. Меня одна из командировок собственно застала в этот зимний период. Это был декабрь 2022 года. Тогда была плюсовая температура, и я прекрасно помню, как в резиновых сапогах по колено пытаюсь пересечь дорогу. Она была перепахана танками, мотолыгами, БМП. И в сапоги, которые доходят до колена, всё равно что-то обязательно попадало и заливалось – без этого никак», – подчеркнул он.

По словам бойца, неустойчивая температура воздуха не дает затвердеть грунту, и пока земля хорошенько не промерзнет, техника не сможет выдвигаться на позции.

«Поэтому, если кому-то пришла шальная мысль, что давайте сейчас мы будем наступать, ему сказали – не будем, эта идея в принципе так себе. Думаю, что у журналистов, которые начали эту тему освещать, просто представление о том, как наступать зимой, отсутствует полностью, что будет сопровождать это наступление. Единственный вариант перейти в наступление – это, как мы помним, начало СВО 24 февраля. Когда всё хорошо промёрзло, вся грязь, и это уже конец зимы. А сейчас на Луганщине, сегодня в ту сторону опять еду, там периодически плюсовая температура. Когда всё промёрзнет, тогда через поля можно будет передвигаться на технике. А сейчас такой возможности нет. Кто-то решил подобным образом поднять себе медийность, рассказав о наступлении, которого не было», – заверил Ефремов.

Ранее в западных СМИ прошла информация о неудавшемся зимнем наступлении войск РФ. Некоторые издания на 15 января анонсировали наступление российской армии на Харьков.