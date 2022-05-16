О ничтожествах и новом унижении Одессы

Новости Украины

Над тем, что круглосуточные эфиры украинских пропагандистов занимают мольфары, тарологи, астрологи и прочие аферисты, не поржал только ленивый. Как заячий помет не разложат, все победа им выпадает.

Но есть такая Наталка Мосейчук, махровейшая патриотиха, десятки лет работавшая не на нацистов лайт, вроде телеканала «Интер», а на рафинированных — от «5-го» до «1+1». А когда денацификацией запахло и забахало, у нее так «за Украйину заболило», что она денно и нощно не вылазит с Ютуба.

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Правда Наталка любит повторять, какая вся из себя образованная, поэтому интервью берет не у тех выродков, которым про нацизм звезды и потусторонние силы нашептали, а у осознанных, убежденных нацистов. Но тут просмотры, видно, упали, и Наталка, чтобы не пасти задних, пригласила в эфир астрологиню. Тут все понятно — Украина победит, потому что Сатурн из нее выходит, а в Россию входит, епт! Но главное — как Наталка астрологиню интеллектом задавила, подчеркнув упомянутую ученость:

«Почему такую важную дисциплину, как астрология, в школе изучали всего один-два раза в неделю?».

Понимаете, эта чурка экранная всерьез считает, что астрология и астрономия — это одно и то же!..

Что ж, именно таких героев политическая Украина и заслужила. Но жуть в том, что именно такие чурки и вершат судьбы ее вынужденных граждан, находящихся у них в заложниках.

Еще вам пример учености от СМИ. Журналистка «Канала 24», уж простите, не рассмотрела имени, спросила у своего коллеги из Одессы Сергея Братчука:

«Как дела с декоммунизацией — шли дискуссии относительно памятника Екатерине II?».

А визави и ответил:

«Всему свое время. И оно не за горами, это точно. Речь идет и об Аллее Славы, так называемой славы, где есть таблички с наименованиями городов-героев Советского союза. Москва уже в черном пакете — так, как и должно быть с рашистами, пока что она закрыта».

Дело в том, что недавно мраморную плиту с названием Москвы «неизвестные» залили красной краской — ночью, во время комендантского часа, когда разгуливать по городу могут только люди с оружием, то есть представители власти. А после ее затянули полиэтиленом. Но то ли еще будет, пообещал Братчук:

«Очень быстро вы все сами увидите, не хочу перенимать инициативу у тех, кто этим занимается. Слава русскому оружию пошла на дно. Все идет правильным путем».

Итак, одна чурка считает, что Екатерина II — кровавая коммунистическая тиранша, а чурбан, не желая акцентировать внимание на дремучести единомышленницы, рассказывает, что в ближайшее время с разрешения властей будет изувечен легендарный мемориальный комплекс в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Именно оттуда, с Аллеи Славы, журналисты «ПолитНавигатора» каждый год 9 Мая вели репортажи. Именно там в этом году не прошагал многотысячный Бессмертный полк…

Этот огромный мемориал включает в себя памятник Неизвестному матросу, Вечный огонь и плиты с названиями городов-героев.

А что до Братчука, то уже несколько месяцев означенный журналист трудится советником одесского гауляйтера, бывшего командира карательного батальона «Айдар» Максима Марченко, а заодно спикером оперативного командования «Юг». В прошлом он — советский офицер и автор-ведущий пророссийского телеканала «АТВ», которым владел лидер запрещенной на Украине партии «Родина» Игорь Марков.

Также в прошлом Братчук — организатор массовых мероприятий вроде «Георгиевская лента — лента памяти» ко Дню Победы. Отличался тем, что среди гражданских коллег всегда щеголял на экране в гимнастерке эпохи ВОВ, и вообще пялил на себя все обмундирование тех времен, до которого только руки дотягивались. Слыл идейным. Теперь говорит, что Аллея вовсе не Славы, а так называемой славы…

Это все, что вам нужно знать об этих людях. Вернее — нелюдях. А Одессе надо готовится к еще одному удару в спину и плевку в душу — самое святое, что есть в этом городе, легендарную Аллею Славы, или изувечат, или разрушат. Быть может, уже завтра.