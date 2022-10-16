О пощаде к мирным жителям. Сравним Киев и Артемовск

Когда 10 октября произошел российский удар по Киеву, многих его жителей это повергло в шок. На центральный железнодорожный вокзал и автовокзалы ринулись, наспех собрав вещи, беженцы, чтобы вновь ехать на Запад, как то было в начале СВО. В магазинах и супермаркетах началась безумная паника. Толпы сметали все подряд. Расталкивая и матеря друг друга (доходило и до мордобоев), «кыяны» раскупали, в основном, социальные продукты – крупы, соль, сахар и спички. Кстати, спички многим в этот день пригодились, ибо в большинстве районов главхутора до ночи не было электричества – заряды попали, как мы помним, в Киевскую ТЭС и две районных ТЭЦ – Голосеевскую и Днепровскую, №5 и №6. И горожанам пришлось не только свечки и плошки зажигать, но и газовые конфорки на кухонных плитах. А еще они, видимо, запасаются спичками впрок, в преддверии зимы, когда, не исключено, придется обогреваться дровами.

Свет отключился прямо в рабочее время, и многие городские структуры оказались обесточенными. Останавливались автобусы и электрички, лифты (не позавидуешь тем, кто застрял в них на полсуток) и другое электрооборудование.

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Мощный удар пришелся по улице Владимирской, на пересечении с бульваром Шевченко, возле памятника основателю УНР Грушевскому. Там погибли люди, пострадали автомобили и частично – близлежащие здания, где повылетали стекла.

Вот как об этом высказывается супружеская чета, Николай и Анастасия, симпатизирующая России, но не понимающая некоторых ее действий.

«Не могу в толк взять, – удивляется Анастасия, – почему надо было бить по этому придурку Грушевскому? Он что, представлял опасность в военном плане? Или просто стрельнули наугад?».

«Никакого «наугада», – поясняет своей супруге Николай. – Метили, скорее всего, по «Укртелекому», который находится как раз напротив памятника, через дорогу. Ты вспомни, что в тот же день в Днепропетровске долбанули по областному телекому и почти его развалили».

Действительно, центральный офис «Укртелекома» – большое квадратное остекленное здание, построенное еще в советские времена (тогда он назывался «Центральная АТС») – расположен в двухстах метрах от места взрыва. (Если бы удар пришелся по нему, город остался бы без стационарной и мобильной связи и Интернета). Кстати, именно данный факт, вероятно, объясняет гибель на месте происшествия одного из начальников нацистских «кибервойск», устраивающих диверсии и прослушки в информпространстве и мобильных сетях, причем не только в зоне проведения СВО, но и в России. Вероятнее всего, полковник, «денацифицированный» в своем авто, подъезжал в тот момент к месту работы.

«Вообще-то, знаете, хочу сказать, что, наверное, неплохо, что «Укртелеком» не разбомбили, – замечает Николай. – Все-таки в многомиллионном городе есть не только нацисты и свидомые рагули, но и нормальные люди. Многие из них следят за новостями не по укропропагандистским каналам, а по российским, при помощи VPN. В случае разгрома телекома они остались бы полностью без адекватной информации. Вынуждены были бы смотреть все это укропропагандистское, пардон, дерьмо по «ящику» и вольно или невольно пропитываться им. Ну и, конечно, был бы полный аут, если бы люди лишились возможности звонить близким… Все-таки, видимо, русская армия нас жалеет, и это, пожалуй, хорошо».

«Так зачем вообще надо было сюда стрелять?» – недоумевает его жена.

«Я думаю, для острастки. Чтобы у нациков, извини за выражение, «очко заиграло»… Но и я тоже кое-чего не понимаю. На этой же улице Владимирской, в трех кварталах, находится центральная контора СБУ – известное мрачное серое здание с ужасающей «славой». Почему не саданули в него, а вместе с ним – в резиденцию Зели, Верховную Раду и Кабмин? Никак в толк взять не могу. Это вопросы, которые с самого начала войны не дают нам покоя».

Еще один русский киевлянин, назвавшийся Петром, стал свидетелем прилета «шахида» на ТЭС в Вышгородском районе, после которого мгновенно пропал свет. Петр в это время сидел в кабинете у стоматолога, лечил больной зуб.

«Хорошо еще, что свет и бор не отключились во время бурения, – смеется он. – Только поставили мне пломбу – завыла сирена. Нас всех выгнали из поликлиники. И вдруг стоим и видим – прямо на нас летит дрон-«камикадзе». Низко так, жуть. Прямо на нас! Мы все попадали, но он пролетел мимо и через несколько секунд ка-ак жахнул на ТЭС! И всё, и сразу – темнота. Поликлиника отрубилась от подстанции… Вот что я вам скажу: вообще ребята правильно сделали, что долбанули. Неплохой шорох навели на нациков. Но очень жалко мирных людей, а также пациентов больниц и им подобных. Ведь наверняка в это время в них шли операции, лечебные процедуры… Впрочем, это удары были не массовые, а единичные, больше пока их не повторялось. Все-таки, видимо, Россия жалеет и нас, и наш древний город».

Вот такие выводы делают о действиях союзников адекватные киевляне. Укропы же, конечно, клянут и проклинают «орков» на все лады, заявляя, что только они, свидомиты, по-настоящему любят свою нацию и берегут ее. Подобной патокой наполнены все провластные паблики и каналы, все выступления местных «керманычей» (начальников). «Кыян» слащаво они называют: «люби друзи» и «дорогэньки». Призывают беречь себя. Но как на деле относятся эти волки в овечьих шкурах к своему народу, видно на многих примерах по всей Незалежной. В частности, в ЗБД и все в том же многострадальном Артемовске/Бахмуте, о котором мы уже неоднократно писали.

14 и 15 октября большинство оставшихся артемовцев (а осталось их не более 15 тысяч человек из более чем 70 тысяч) сидело в подвалах, поскольку многочисленные обстрелы города изнутри, из расположений ВСУ, по разным районам почти не прекращались. В частности, один или два снаряда попали в уже поврежденный стадион «Металлург» и вызвали его дальнейшее разрушение. Сгорело несколько частных домов; гашение их, согласно официальным отчетам властей, «было невозможным из-за непрекращающихся обстрелов». (Многие горожане в таких случаях задаются вопросом: «невозможным» или все-таки «нежелательным»?)

Как сообщают жители, 14 числа на ул. Железнодорожной погибли мужчина и женщина, проезжавшие на скутерах. Была вызвана полиция, но она так и не приехала. Тела погибших пролежали до утра. Утром люди снова стали звонить полицаям, те сказали, что разберутся, и повесили трубку. Для сравнения скажем, что к месту гибели киевского «киберполковника» полиция и неотложка прибыли безотлагательно.

А еще «благодетели» из ВСУ накрыли минометным огнем группу людей, пытавшихся эвакуироваться из города с помощью бойцов ЧВК «Вагнер». («Вагнеровцы» уже несколько недель ведут бои с нацистами, закрепившись в нескольких окраинных кварталах). Три русских солдата погибли, спасая эвакуированных из-под обстрелов. Данный факт в провластных СМИ не освещался, там пишут, в основном, о «доблести» «захисныков».

«Вот такая «любовь» к нам у паскуд укроповских, – комментирует эти и другие подобные факты местный житель Владимир. – У них одна задача – уничтожить, стереть с лица земли наш красавец-город – впрочем, они уже это практически сделали – и добить жителей, остающихся в нем. Твари западенские, сатанисты наколотые…».

В ночь с 13 на 14 октября в Артемовске вследствие очередного обстрела возник пожар в старинном здании (1902 года постройки) Бахмутского колледжа транспортной инфраструктуры (ранее – знаменитый на весь Донбасс техникум железнодорожного транспорта). По информации службы чрезвычайных ситуаций, огонь полностью охватил все 3-этажное здание на площади 1000 кв.м.

В южном пригороде – селе Опытном – взрывом уничтожен многоквартирный дом, под завалами могут оставаться люди – как минимум, четверо. Никакой информации о проведении там поисково – спасательных работ не имеется, скорее всего, они не ведутся вовсе. Артемовцы сообщают, что из попавших под завалы выжил один мальчик, отец которого накануне был убит осколком. Других выживших, вероятнее всего, нет.

Вот так выглядят «жалость» и «любовь» нацистов по отношению к своим согражданам.