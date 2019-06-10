О преступлениях на майдане, в Одессе и Донбассе никто не узнает ещё пять лет

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

К киевской власти существует много больных вопросов, требующих ответа, однако даже при новом президенте они останутся закрытыми.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть простые вопросы. Кто убил «Небесную сотню»? Кто убил людей в Одессе? Кто сбил «Боинг»? Кто убил Олеся Бузину? Кто взорвал Шеремета? У меня простые вопросы. Где серверы, на которых, судя по всему, хранится информация, во многом позволяющая ответить на все эти вопросы?

Как возможно, что при смене президента серверы из секретной комнаты Администрации президента, где проходили совещания Совета безопасности, исчезли? Вся «демократическая» Украина не может найти эти серверы.

Почему, чем дальше отодвигается, тем больше нас погружают в какую-то глупость, выяснение абсолютных мелочей, в какие-то эти тараканьи игры?

А у меня простой вопрос: кто отдаёт приказ обстрелов на Донбассе? У меня вопрос: как погибли бойцы ВСУ? Как они погибли? Как погибли бойцы «Правого сектора»? Где они погибли? Они бросились в бой? Кто дал приказ? Кто начал обстрел Горловки? Кто отдал приказ? Где фамилия командира? Кто решает такие вопросы? У нас же нет ни одного ответа, и Украина их не даёт», – заявил Соловьёв.

При этом экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот отметил, что ближайшие пять лет на эти вопросы никто не ответит, так как у Зеленского не хотят терять рейтинги из-за непопулярных решений.

«Когда вы задавали животрепещущие вопросы по поводу Украины, у меня сложилось впечатление, что вы больше украинец, например, чем Зеленский или кто-нибудь из наших визави. Потому что это действительно те вопросы, на которые мы не можем получить ответы уже более пяти лет. И на самом деле, боюсь, что ещё пять лет не получим, всё идёт к тому.

Почему? Потому что я вот смотрю на Зеленского, я понимаю, что человек настолько привык к аплодисментам. и его команда, в том числе, привыкли к аплодисментам, что они не способны взять на себя волевое решение и быть непопулярными, принимать непопулярные решения, которые сегодня крайне важны для моей страны Украины», – добавил журналист.