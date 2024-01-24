О российском паспорте скоро будут мечтать очень многие – украинский музыкант Бардаш

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 16:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Российский паспорт вскоре станет тем документом, который будут стремиться и мечтать получить очень многие.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил украинский музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, который недавно стал гражданином России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский паспорт вскоре станет тем документом, который будут стремиться и мечтать получить очень многие....

По словам Бардаша, документ с тризубом он решил не выбрасывать.

«Меня спросили по поводу украинского паспорта: «А ты сдал украинский паспорт?». Украинцы пишут мне, а я подумал про себя – многие люди оставляют паспорт, чтобы, если надо выезжать, где-то предъявлять. Ну, честно, никакого уважения к украинскому паспорту я не испытываю, никакого трепета у меня нет. Пусть лежит как память обо всем, что было. Но нет никакого уважения.

Русский паспорт – я не знаю, я предчувствую всегда, – и с музыкой это связано, и с культурой, – я предчувствую, что этот паспорт россиянина, о нем будут мечтать очень многие люди. Может быть, сегодня это звучит так, что не все это поймут, но буквально полгодика-годик, и этот красный паспорт станет очень важным документом и многие будут стремиться его получить. И украинцы, и все остальные русскоязычные люди, кто еще топит за режим Зеленского. Все эти люди будут стремиться получить российский паспорт», – сказал Бардаш.

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