«О сдаче Херсона речи нет» – Царёв пообщался с военными

21.10.2022  20:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Херсон
Новости Украины

Поводом для оптимизма можно считать, что военным дан приказ удерживать Херсон, и для них это техническая задача, а не политическая.

Об этом в эфире радио «КП» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом для оптимизма можно считать, что военным дан приказ удерживать Херсон, и для них...

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«Позавчера я встречался с военными – у них стоит задача удерживать Херсон, другой задачи нет, они подходят к этому вопросу с технической точки зрения, а не с политической. Они задачу будут выполнять, они знают, как её выполнять. Да, ситуация непростая.

И когда Суровикин сказал о «непростых решениях», и Сальдо сказал, что необходимо эвакуироваться, первая мысль моя была, что таким способом, чтобы не нагнетать панику, население готовят к тому, что надо выехать из Херсона, а нас всех готовят к тому, что Херсон надо сдать, и считал, что мы будем переходить к другой тактике.

Что мы занимаем линию обороны, выставляем минные поля, окапываемся, заливаем дзоты, отбиваем атаки, которые на нас идут, приносим существенный урон живой силе противника и одновременно спокойно разрушаем украинскую инфраструктуру и превращаем жизнь Украины в ад. Они нападают на нас, мы за каждую атаку отвечаем ударами по инфраструктуре», – рассказал он.

«Но, тем не менее, побывав на совещании, я понял, что задача Херсон удерживать. Задача нетривиальная и непростая, задача такая стоит, и её будут выполнять. Но смогут они или нет удержать Херсон, покажет время», – заключил Царёв.

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