31.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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О шароварных чудачествах майданщиков сложат легенды

Майданные власти обессмертили себя в истории своими невменяемыми выходками, вроде вручения булавы вице-президенту США Джо Байдену или бюджетных миллионов, потраченных на разворот памятника Богдану Хмельницкому задом к Москве.

К такому выводу пришли гости студии украинского телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня самым большим открытием было, когда талантливый дипломат и прекрасный оратор «Клымкын» повёл господина Байдена на Андреевский спуск. Он его водил, ну, как положено, это национальное шароварное хлебосольство, и в качестве памятного подарка он подарил господину Байдену булаву.

Ну, а представляете вообще эмоции ветерана американской политики, которому, извините за выражение, дарят пятидесятисантиметровый дилдо, ещё с пупырышками?» – вспомнил экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов.

«И он думает: ёпрст, за что ж мне такое, от украинцев такой фаллосообразный предмет, он же, конечно, не знал истории нашей, там, Богдана Хмельницкого, а с точки зрения американского обывателя этот предмет может использоваться только для одного.

Я помню эту фотографию, когда стоит Климкин, а Джо Байден, он же ростом высокий, где-то смотрит, как юный пионер, на Байдена, а тот в руке держит эту штуку и в шоке думает: приеду домой, жене привезу, выгонит», – предположил Куликов.

«Вы говорили насчёт булавы, я сейчас вспомнил, как в Черкассах, по-моему, семь миллионов истратили на то, чтобы повернуть памятник Богдану Хмельницкому задом к Москве. Семь или восемь миллионов гривен, потому что, понимаете, как он стоял к России лицом, как он мог, наш славный гетман?» – добавил украинский композитор Владимир Быстряков.

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