«О судьбе Украины договорятся без нас» – киевский политолог
Москва находится в гораздо более сильной позиции, чем Киев, и поэтому Россия и Запад будут решать судьбу Украины – без учета мнения бандеровцев.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин постоянно на протяжении последнего полугода говорит, что готовы на переговоры с Украиной, но на их условиях. Фактически, это предложение сдаваться и капитулировать. К переговорам, чтобы вывести войска – к таким переговорам он сейчас точно не готов.
У него позиции сильнее, чем у Украины. И переговоры будут проходить следующим образом: сначала переговоры между Россией и НАТО.
А уже потом, в зависимости от их результата, возможно, будет какая-то имитация переговоров с Украиной. Хотя украинский вопрос будет решён в первом раунде переговоров», – заключил Бондаренко.
Спасибо!
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