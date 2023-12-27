«О судьбе Украины договорятся без нас» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 18:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Москва находится в гораздо более сильной позиции, чем Киев, и поэтому Россия и Запад будут решать судьбу Украины – без учета мнения бандеровцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва находится в гораздо более сильной позиции, чем Киев, и поэтому Россия и Запад...

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«Путин постоянно на протяжении последнего полугода говорит, что готовы на переговоры с Украиной, но на их условиях. Фактически, это предложение сдаваться и капитулировать. К переговорам, чтобы вывести войска – к таким переговорам он сейчас точно не готов.

У него позиции сильнее, чем у Украины. И переговоры будут проходить следующим образом: сначала переговоры между Россией и НАТО.

А уже потом, в зависимости от их результата, возможно, будет какая-то имитация переговоров с Украиной. Хотя украинский вопрос будет решён в первом раунде переговоров», – заключил Бондаренко.

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