О том, как сдулся Гордон…

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Известный украинский журналист, телеведущий и антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон стремится выглядеть крутым «поперечником». Типа ни под кого он не «стелется», а отстаивает только собственные принципы. Но так ли это?

Гордон числится на 29-м месте в ряду 30 самых популярных на Украине «инфлюэнсеров» (англ. influence — влияние). То есть пользователей социальных сетей, имеющих большие аудитории симпатиков или просто лояльных комментаторов и оказывающих на них заметное влияние.

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Вот что пишет о нем журнал «Форбс»:

«Влиять на умы Гордон мечтал с детства. Первые успехи стяжал в перестройку, устраивая концерты звезд эстрады и ТВ в Киеве. Потом – вложился в клинику «Борис», рекламировал пирамидки Ю-Шинсе, запустил газету имени себя. В 2019 году Гордон оценивал свои активы более чем в €10 млн. В основном это недвижимость под сдачу. Социальный капитал журналиста и рантье формируют многочасовые интервью с труднодоступными героями. У двух YouTube-каналов Гордона – 2,6 млн подписчиков».

В этих нескольких строках – больше лжи, чем правды. То, что он хотел с детства манипулировать чужими мозгами и всегда быть сверху – ну кто бы в этом сомневался, зная его последующую биографию и все его эскапады. Но вот ни о каком его самостоятельном продюсировании концертов в перестройку достоверных данных не имеется. Да и откуда у двадцатилетнего парня были средства для организации таких мероприятий? А вот откуда.

На самом деле он устроился в агентство «Киевконцерт», которое возило на Украину московских артистов, и там начал развивать свои продюсерские наклонности. Так что весь его продюсерский «подвиг» заключался в том, что он подсуетился стричь купюры под маркой солидной государственной концертной организации.

Но самым доходным на рубеже 1980-90 гг. стал его бизнес на манипуляции человеческим сознанием. А именно: журналистская раскрутка всякого рода шарлатанов– экстрасенсов (в частности, Кашпировского), а затем организация для них массовых «терапевтических» сеансов, которые иначе как беснованием не назовешь. По утверждениям СМИ, как раз на этих шабашах, где люди бились в припадках, он и составил себе первый крупный капитал, позволивший далее реализовывать его медиа-проекты.

За Кашпировским и его рекламистом Гордоном стояло ОПГ киевских мафиози братьев Савлоховых, которые и опекали юное дарование.

С этого старта дело пошло, вскоре появился газетный проект в стиле бульварной прессы, повествующий о жизни популярных личностей. «Звезды» были не против засветиться лишний раз в СМИ, пусть даже таком, как «Бульвар Гордона» – таблоиде со скопищем скандальных и вульгарных сплетен. И даже несмотря на то, что в нем вульгарно смаковались их интимная жизнь и прочая «клубничка».

Видимо, тогда многие из знаменитостей, растерявшие в начале «лихих 90-х» былую популярность, рады были любой возможности напомнить о себе зрителям. Чем Гордон и пользовался, вовсю пиарясь на них и набирая себе популярность.

Параллельно он устраивал в Киеве с участием Кашпировского, Чумака и прочих шарлатанов массовые сеансы, которые иначе как шабашами не назовешь. А еще торговал «лечебными» пирамидками Ю Шинсе, не смущаясь столь откровенным обманом людей.

В 2000-м начал вести телепрограмму «В гостях у Дмитрия Гордона», в формате «задушевных» бесед со «звездами» и выдающимися людьми, где старательно изображал из себя внимательного интервьюера, вникающего во все нюансы разговоров с именитыми гостями. В разное время в ней поучаствовали Александр Лукашенко, Александр Розенбаум, Андрей Мягков, Виктор Черномырдин, Валерий Леонтьев, Вячеслав Тихонов, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Михаил Светин, Любовь Успенская, Александр Пороховщиков, Михаил Жванецкий, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Валентина Талызина, Юрий Любимов и другие знаменитости.

Гордон фотографировался с ними в разных ракурсах и, как выяснилось чуть позднее, отнюдь не для семейного альбома.

Чуть позже, когда «Бульвар» и его редакция переехали в только что построенное здание – прямо напротив синагоги на улице Щекавицкой в Киеве, – фасад нового офиса (теперь здесь находится пришедший на смену «Бульвару» интернет-портал Gordon.ua) – был весь обклеен теми самыми снимками, где Дмитрий красовался в обнимку с десятками «звезд».

Пиар-ход для подогрева внимания к себе, любимому, оказался беспроигрышным: многие прохожие подолгу стояли там, рассматривали ракурсы и потом уходили, уже будучи симпатизантами «гостепримного» хозяина. И лишь немногие адекватные зрители понимали, что это всего лишь вульгарная спекуляция на знаменитостях.

Гордон в курсе дела, что у него весьма соблазнительная, подходящая для разного рода неприличных каламбуров фамилия. При ее упоминании, особенно в сочетании с его имиджем и манерой поведения, нет-нет да все-таки «чтой-то весьма неприличное на язык просится», как когда-то пел незабвенный Владимир Семенович про китайских хунвейбинов. Правда, культурные люди насмешек про это самое «чтой-то» пытаются не допускать, поскольку человек за свою фамилию ответственности не несет, да и вообще осмеяние по такому поводу неэтично.

Но в случае с Гордоном у многих, даже воспитанных и интеллигентных людей, появляется тяга к проявлению упомянутой неэтичности. Особенно когда они читают его лживый, наполненный пошлятиной портал, а уж тем более смотрят его пафосные выступления на ТВ.

Сам Гордон пытается использовать особенности фамилии в свою пользу. И поскольку человек он практичный и очень хваткий, то не комплексует по данному поводу, а похваляясь своим чувством юмора и самоиронией, извлекает из них выгоду.

Конечно, в первую очередь, материальную, это его жизненное кредо – буквально на всём пиариться и «рубить бабло». Но попутно и моральную.

И поскольку он типаж, для коего извлечение выгоды буквально из всего, что плохо лежит, является мировоззрением и образом жизни, Дмитрий Ильич затеял гешефт и со своей родовой фамилией. (Посему мы вряд ли перешли границы этики, упоминая о ее своеобразии, поскольку сам ее носитель первым дал для этого повод).

Он начал выпускать старый советский конфетный бренд «Птичье молоко», но уже под новым названием: «Гордон в шоколаде». И в своих эфирах, на фоне ненависти к россиянам и пожеланий зла Владимиру Путину, предлагал пососать его московскому телеведущему Владимиру Соловьеву и прочим своим критикам. Мол, вот я какой крутой – хоть и «изделие номер 2», но несдуваемое и всегда в шоколаде.

Однако это все бравада, позволяемая властью, которую он сам регулярно облизывает. А в реальности поначалу с его офиса исчезли «обнимашки» с личностями, ставшими персонами нон-грата на Украине еще после «майдана гидности»: Никита Михалков, бывший друг и покровитель Иосиф Кобзон, Валентина Талызина, Александр Карелин и другие.

А пару недель назад, после принятия Верховной Радой закона о коллаборационизме и ответственности за симпатии к России, фасад опустел полностью. То есть абсолютно. Вот как он выглядит сейчас.

Так что сдулся «шоколадный поперечник», как есть сдулся. И можно было бы не ставить ему в укор эту слабость: по-человечески понятно, что дело стрёмное – иметь подобный фотопарад на своих стенах во время военного положения. Можно было бы не корить, если бы не все те черты его имиджа и характера, приведенные выше.