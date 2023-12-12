О выборах российского президента Запад выскажет негативное мнение, на которое мы дружно плюнем – Рожин

Президентские выборы в России будут заочно признаны не свободными и не демократическими. Какие-то попытки сорвать голосование будут, но не с целью помешать процессу, а создать ему определенный негативный фон.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор популярного блога «Colonelcassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятное дело, что какие-то попытки саботировать выборы в России, безусловно, будут. Они и в том году пытались сначала подорвать Россию изнутри путём организации массовых антивоенных акций. Мы помним эти протесты, они благополучно провалились. Мы помним попытку экономического блицкрига против России, чтобы сокрушить «хребет» российской экономики, и чтобы это повлекло за собой массовые социальные протесты против власти. Этот план тоже провалился, поскольку экономика наша оказалась крепче, чем они полагали. Соответственно, быстро её раздавить у них не получилось, и, более того, она сейчас демонстрирует рост на фоне рецессии в ряде европейских государств», – указал он.

По словам эксперта, были расчёты на то, что какие-то поражения российской армии на фронте повлекут за собой протесты уже с патриотических позиций, что власти не тянут и не могут.

«Но мы видели, что поражение даже под Балаклеей не привело к каким-то серьёзным социальным последствиям, а ставка на летнее наступление в этом году мало того, что провалилась – она очень сильно ударила по стратегическим позициям украинского режима, и, наоборот, только укрепила позиции российской власти», – считает обозреватель.

Он уверен, что кампания на дискредитацию выборов поставит своей целью показать, что они не свободные, не демократические.

«Будут попытки терактов под выборы, в которых будут пытаться обвинить власти, а также наверняка будут попытки какой-то активизации военных действий перед выборами, чтобы как-то омрачить предвыборный фон. Конечно же, дирижировать этими процессами будет даже не Украина, а США и Британия, в первую очередь. Получится ли у них сорвать выборы? Я думаю, нет, как и делегитимизировать выборы для российских граждан. Я думаю, что они их заранее объявят не демократическими, не свободными. Но нас это как бы волновать должно меньше всего. Потому что их позиция нам по этому вопросу абсолютно не принципиальна», – заключил Рожин.