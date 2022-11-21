О «захвате Крыма в декабре» Киеву напели американцы

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В успешности вооруженной операции по «захвату Крыма к Новому году» и «полной победе над Россией» к концу мая 2023 года Киев убедили американские генералы и политики.

Об этом в эфире «5 канала» заявил военный эксперт, пресс-секретарь генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев, комментируя соответствующее заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Гаврилов на посту заместителя министра обороны имеет доступ к наиболее широкому информационному слою, что позволяет ему делать подобные заявления, в том числе у него есть доступ к информации с грифом «секретно», – отметил он. – Но и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, и генерал армии США Бен Ходжес – все они уверены в том, что Украина победит, Крым будет освобождён, и, соответственно, будут освобождены все территории нашей страны в границах 1991 года. На что ориентируются наши должностные лица – на то, что западные партнёры предоставят необходимые боеприпасы, технику, вооружение. Это очень важно, потому что фактически нынешняя война – это война ресурсов и война артиллерии. И в конце концов, мы выйдем на те показатели до конца мая 2023 года».

По словам Селезнева, даже непроходимая грязь и распутица якобы не остановят ВСУ от контрнаступления, когда высвободившиеся на херсонском направлении силы выйдут к линии соприкосновения. И «прорыв» произойдет там, где «враг» ожидает меньше всего. Говорить об этом Селезнев не стал, чтобы «не давать подсказок генштабу РФ», аналитики которого собирают данные о возможностях контрнаступления.