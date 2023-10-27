О заморозке конфликта сейчас не может быть и речи – Пушилин

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Заморозка конфликта на Украине невозможна до тех пор, пока ВСУ не лишатся возможности наносить удары по Донецку и другим российским городам.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю заморозку [конфликта] сейчас возможной и необходимой. Потому что мы имеем дело с таким противником, который перешёл многие моральные принципы, которые несопоставимы с нашими взглядами. Более того, в краткосрочной перспективе нам ещё предстоит освобождение всей территории республики, остальных субъектов РФ. Поставленная президентом задача будет выполнена», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что установление скорого мира не может быть возможным до тех пор, пока ВСУ не будут отброшены далеко от Донбасса.

«Но вопрос того, что после. Точно ли мы сможем обеспечить безопасность, как выйдем на административные границы ДНР? Будет ли защита от возможных преступлений со стороны киевского режима? Я считаю, что если противник сможет наносить удары, то он будет это делать. С учётом того вооружения, что есть сейчас у Киева, пропорционально растёт то расстояние, на которое нужно отодвинуть врага от границ ДНР», – добавил глава ДНР.