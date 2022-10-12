Об экспорте электроэнергии можно забыть – украинский энергетик

Новости Украины

Несмотря на уменьшение потребления более чем в два раза, по сравнению с 1991 годом, после ракетных атак украинская энергосистема не справляется с объёмами обеспечения электричеством страны и экспорта.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что промышленность у нас повреждена через войну, населения много выехало, поэтому где-то в два с половиной раза у нас меньше потребление сейчас в энергосистеме, чем это было в 1991 году. Соответственно мощности, которые у нас сейчас существуют, это около 54 гигаватта всех мощностей, и в то же время – пик потребления где-то может составить до 18 гигаватт. То есть мы видим запас вроде бы очень огромный этих мощностей, с одной стороны. А с другой – надо учитывать, что не все они ликвидные, потому что много газо-мазутных блоков находятся в таком непонятном состоянии. То есть никто не может сказать – смогут они запуститься или нет. Кроме того, многие угольные блоки находятся в холодном состоянии, то есть в замороженном, выведены по сути в консервацию. Поэтому где-то мы можем рассчитывать на ликвидные мощности около 35-40 гигаватт», – заявил Омельченко.

Он добавил, что в любом случае – радости мало, так как множество мощностей находятся под контролем России или в зоне боевых действий, а потому украинская энергосистема уже не может одновременно обеспечивать собственную экономику и экспорт.

«Тоже запас вроде бы большой, но мы же потеряли больше десяти гигаватт в ходе этой войны. Сейчас большие мощности находятся на оккупированной территории. В первую очередь, хотел был отметить Запорожскую АЭС, самую большую в Европе – это шесть гигаватт, до двух гигаватт – это Запорожская ТЭС, затем Луганская ТЭС находится в зоне боевых действий, Кураховская ТЭС, Углегорская ТЭС повреждена, Змиевская ТЭС. То есть у нас серьезные потери, поэтому на сегодня наша энергосистема не в состоянии после этой атаки выполнять одновременно две функции – это обеспечение электроэнергией нашей экономики, населения и экспорта», – подчеркнул эксперт.