Об этом молчит западная пропаганда: Крымские татары – не враги, а союзники России

17.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Середина марта – это не только торжества по случаю очередной годовщины воссоединения России с Крымом. Военные историки отмечают еще одну знаменательную дату, не слишком известную широкой общественности. В 1784 году, вскоре после первого присоединения полуострова к империи, Екатерина Великая издала Высочайший указ «о составлении войска из новых подданных, в Таврической области обитающих». Речь шла о дивизионах конного войска, которое состояло преимущественно из представителей местного крымско-татарского населения.

Мы знаем об ожесточенных спорах по поводу коллаборационизма в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Знаем и о крымских татарах – героях СССР, сражавшихся против гитлеровцев. Однако многие славные страницы истории служения этого народа во благо общей Родины – России сегодня несправедливо забыты.

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А ведь именно крымские татары из сформированного Екатериной конного полка впоследствии сражались в Отечественной войне против Наполеона, были на стороне Петербурга в русско-турецких битвах, оставались верны России и во времена Первой мировой войны.

«После присоединения Крыма к России на крымских татар был распространен целый ряд льгот, которыми пользовалось российское дворянство и так далее. Это произошло через год после присоединения Крыма к России. В том числе крымские татары получили право создавать свои подразделения в составе российской армии, и эти подразделения сыграли большую роль в войне 1812-го года, участвовали в Бородинском сражении и других сражениях Отечественной войны. Крымские татары входили в императорские конвои, Крымский конный полк охранял императора во время его пребывания на полуострове во время Первой мировой войны, он же героически себя проявил на фронтах. То есть, определенная, довольно яркая история есть, она существует, ее нужно популяризировать, поднимать эти героические страницы», – напоминает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Славяне и татары взаимодействуют с момента появления самого этнонима «татары», по крайней мере, лет восемьсот. И это взаимодействие было разным, но еще классики военной науки говорили о том, что лучшим познанием одного народа другим является война, поэтому и войны между тюрками и славянами – это та реальность истории, которая есть. Но есть и другая реальность – тому же Ивану Грозному в осаде Казани помогали касимовские татары, которые приняли сторону русского царя. Мы знаем о регулярных и иррегулярных частях в составе Русской армии в те или иные периоды истории, где служили исключительно татары. В частности еще в Отечественной войне 1812-го года на поле Бородинской битвы показали свою боевую верность императору, России уланские части крымских татар.

В силу специфики самого народа, его особенностей истории, психологии – очень часто враги России пытаются использовать крымских татар в частности, как и тюрок вообще в более широком смысле, как наших естественных врагов. Но опыт истории говорит, что это не так – мы знаем массу примеров отличного и многолетнего взаимодействия между двумя народами. Можно даже говорить, что Россия – это такой своеобразный тип славяно-тюркской цивилизации», – отмечает крымский ученый Сергей Киселев.

С ним соглашается военный историк Армен Гаспарян.

«Если послушать некоторых, то крымские татары – это некая национальность коллективного предателя, который только и делал, что воевал против России. При этом люди, разумеется, историю не знают и судят по странноватым публикациям в интернете, хотя первые крымско-татарские дивизионы в составе Русской императорской армии появились сильно задолго до прихода большевиков к власти. Поэтому все разговоры о том, что они были историческими противниками России – это все не более, чем наглая спекуляция в духе «Радио Свобода». Учите историю, в конце концов. Уж что-что, а присутствие крымских татар в составе Русской императорской армии достаточно хорошо описано, и это совсем не похоже на ту законченную бредятину, которую несут сегодня в интернете», – говорит Гаспарян.

Политолог Олег Матвейчев также напоминает и о вкладе крымских татар в Победу во вреия Великой Отечественной войны. Среди них несколько Героев Советского Союза – Умет-Хан Султан, удостоившийся этого звания дважды, Абдураим Решидов, Абдуль Тейфук, Абдураманов Узеир, Сейтнафе Сеитвелиев, Анатолий Абилов, есть и полные кавалеры Орденов Славы, Герой России Алиме Абденнанова и ряд других представителей народа, награжденных многочисленными медалями и орденами.

«Конечно, у нас есть много славных общих страниц в истории. Мы знаем героя Советского Союза Амет-Хана Султана и ряд других героев. Много крымских татар воевало и в армии Российской империи, и в Красной Армии. Конечно, это искусственное противопоставление. Наши западные «товарищи», они же всегда стремятся вбить клинья между различными народами, религиями в нашей стране. Это нужно помнить всегда и не вестись на их провокации», – подчеркнул Матвейчев.

Его коллега, российский историк Олег Неменский также подчеркивает ошибочность мифов о противостоянии крымских татар и российского государства. По его мнению, задачей современных экспертов должна стать популяризация общего в истории народов, населяющих Россию.

«Я думаю, что ни приукрашивать, ни очернять историю российского государства с малыми народами не стоит – это история очень сложная, было много разных страниц. Нужно просто помнить, что когда кто-то из пропагандистских целей пытается представить историю отношений России с крымскими татарами только в черном цвете, как историю оккупации Россией Крыма и вечной борьбы крымских татар за возрождение своего государства, этому нужно противопоставлять не какую-то противоположную неадекватную историю, а историю сложной судьбы этих отношений, в которой было много и хорошего, и плохого. В любом случае, несомненно, что в истории жизни крымских татар в составе России было много славных страниц и вполне искреннего сотрудничества представителей крымско-татарского народа с российской властью», – отмечает Неменский.