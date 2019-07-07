Об этом наконец-то заговорили на украинском ТВ

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков



Население исторических русских областей, присоединенных большевиками к УССР, никогда бы не проголосовало за «незалежность» в 1991 году, если бы знало о предстоящем этноциде.

С таким тезисом экс-главы информационного департамента МИД Украины Олега Волошина в эфире телеканала «ZIK» был вынужден согласиться первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Националистические силы под поводом «войны с Россией» пытаются осуществить свою давнюю мечту о тотальной украинизации всей Восточной и Южной Украины, где исторически говорят по-русски, и где статус русского языка нужно решать не с точки зрения нашего отношения к конфликту с Россией, а с точки зрения отношения к нормальным правам наших граждан разговаривать на языке, который им удобен, – в местах их компактного проживания.

Другими словами, если большинство жителей Берегово разговаривают по-венгерски, они должны иметь на это право, потому что это соответствует европейской практике, вне зависимости, какая у нас ситуация на востоке страны.

То есть, «Россия-агрессор» – это один вопрос, а то, что в моём родном Николаеве должны быть рядом с украинскими школами (я, как вы видите, нормально говорю по-украински, выучив «мову» в нормальной русскоязычной школе, проблем с этим не было), но я хочу, чтобы мои сограждане в Николаеве сегодня могли иметь возможность в школы, где математику, физику, географию преподают родным мне русским языком, а украинский преподают отдельно. Это к агрессии России не имеет никакого отношения, это вопрос прав человека», – заявил Волошин.

«Если бы тогда вы как человек, который тогда возглавлял Украину, или кто-то другой заявил, что после получения независимости Николаеву, Крыму, Одессе придётся украинизироваться, а со временем вступать в НАТО, переименовывать улицы в честь Бандеры и Шухевича, уверены, что Восток и Юг поддержали бы «незалежность» Украины как таковую?» – спросил Волошин у первого президента Украины.

«Я не уверен, но что я хочу сказать: нельзя всей Украине навязывать позицию любого региона. У Украины должна быть единая политика. У нас что происходит: кто наиболее агрессивный приходит в Верховную Раду, часто через эмоции, проталкивает позицию одного региона, которая не воспринимается в другом…Должна быть единая украинская политика, и потому тогда я не говорил, что «мова» является важнейшим фактором для Украины. Мы заявили, что принят закон ещё в советские времена, и пока что он будет действовать, потому что он был принят на 15 лет», – предпочел витиевато ответить Кравчук.

«Правильно, но согласитесь, что русскоязычная часть и ваш соперник, который выиграл в 1994 году, Леонид Кучма, и так пошли на уступки и отказались, то есть, наши родители отказались от русского как государственного, хотя, тогда обещали – и Янукович, и Кучма… Почему я не могу в Николаеве смотреть фильм на русском языке?» – возмутился Волошин.