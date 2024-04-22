«Об окончании войны договорятся без Украины» – снайпер ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 22:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В течение года Вашингтон и Москва договорятся по глобальным вопросам, и вынудят Киев начинать переговоры.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение года Вашингтон и Москва договорятся по глобальным вопросам, и вынудят Киев начинать...

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«На сегодняшний день, я считаю, что от нас дальнейшее продолжение войны не зависит. Достаточно скоро нас посадят за стол переговоров, это вопрос времени. Я думаю, это будет или конец 2024 года, или начало 2025.

Переговоры всё это время ведутся между сторонами, без нас. Нас туда не включают, но сильные мира сего постоянно ведут какие-то тёрки, в том числе по отношению к нам», – сказал Прошинский.

«Надо признать, что давно, ещё с самого начала нашей независимости, нами продолжают играть. И будут играть до конца. Окончание войны будет такое, когда нас посадят за стол переговоров, будет какая-то линия разграничения.

Сейчас более сильная переговорная позиция у орков. И они будут продавливать свой вариант, если брать только границы, это, как минимум, четыре области и Крым, это ограничения по Чёрному морю, и многое другое», – пожаловался нацист-оптимист.

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