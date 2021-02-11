Об украинском следе в расшатывании России заявлено официально

11.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Несанкционированные митинги в России 23-го и 31-го января в поддержку арестованного блогера-либерала Алексея Навального пропагандировались зарубежными соцсетями и работающими в интересах Запада информационными ресурсами. Зафиксировано и участие в дестабилизации и с территории Украины.

Об этом на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявил ее председатель Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение довольно длительного времени на самых крупных зарубежных интернет-платформах: «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», а также «ТикТок» и на сервисе «Ютьюб» массово, как по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах Российской Федерации 23-го и 31-го января текущего года.

Американские соцсети устроили массовую, навязчивую рекламную кампанию фейков о так называемых жертвах мирного протеста. Рекомендации к просмотру фейков на онлайн-сервисе «Ютьюб» появлялись абсолютно везде, даже после просмотра детских фильмов.

Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе из Украины.

С целью привлечения внимания россиян к незаконным акциям зарубежными информационными ресурсами были организованы прямые трансляции, трансляции в тенденциозном ключе осуществляли СМИ-иноагенты: американское «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Немецкая волна», МБХ-Медиа, ютуб-каналы «Навальный лайф» и НЕХТА», – заявил Пискарев.

Политик также сообщил, что комиссия рассмотрела методику работы организаторов несогласованных акций и «выявила схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов» с тем, что происходило на протестах в Гонконге и Белоруссии, в том числе сбор данных о силовиках и их публичное обнародование, методички с планами действия при задержании и т.д.