Оба хуже: патентованный американский ястреб испортит бюллетень на выборах президента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен испортить бюллетень на предстоящих президентских выборах, вписав в него имя Дика Чейни, потому что хочет голосовать за республиканца-консерватора, для которого НАТО и Украина станут решающим фактором политики.

Об этом он заявил в интервью «Вашингтон Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не думаю, что кто-то из них способен стать президентом. Я не голосовал ни за одного из них в 2020 году и не собираюсь голосовать ни за одного из них в 2024-м. Это разница между политикой, которая является безвозвратно неправильной политикой Трампа политикой Джо Байдена, которая, даже если и была направленной, проводилась очень плохо», – сказал Болтон.

Он обвиняет Байдена в том, что тот «не предотвратил нападение России на Украину», а теперь плохо поддерживает Киев, опасаясь масштабной войны.

С другой стороны, Трамп, по мнению Болтона, движется в направлении выхода из НАТО, что станет «катастрофической ошибкой». При этом возможная альтернатива Байдену Камала Харрис умеет руководить внешней политикой не больше Байдена и Трампа.