Оба хуже: патентованный американский ястреб испортит бюллетень на выборах президента

Елена Острякова.  
12.07.2024 15:58
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен испортить бюллетень на предстоящих президентских выборах, вписав в него имя Дика Чейни, потому что хочет голосовать за республиканца-консерватора, для которого НАТО и Украина станут решающим фактором политики.

Об этом он заявил в интервью «Вашингтон Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен испортить бюллетень на...

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«Я не думаю, что кто-то из них способен стать президентом. Я не голосовал ни за одного из них в 2020 году и не собираюсь голосовать ни за одного из них в 2024-м. Это разница между политикой, которая является безвозвратно неправильной политикой Трампа политикой Джо Байдена, которая, даже если и была направленной, проводилась очень плохо», – сказал Болтон.

Он обвиняет Байдена в том, что тот «не предотвратил нападение России на Украину», а теперь плохо поддерживает Киев, опасаясь масштабной войны.

С другой стороны, Трамп, по мнению Болтона, движется в направлении выхода из НАТО, что станет «катастрофической ошибкой». При этом возможная альтернатива Байдену Камала Харрис умеет руководить внешней политикой не больше Байдена и Трампа.

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