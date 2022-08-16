Обандерившийся Бужанский стал автором законопроекта о национальной идентичности

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Новости Украины

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, утверждающий национальную и гражданскую идентичность украинца.

Депутаты считают закон «прорывным, рождённым в условиях войны», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В целом документ звучит как проект Закона об основах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности (№ 6341).

Спикер дал слово авторам законопроекта. Первым выступил зампред комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Василий Мокан.

Он подчеркнул, что за все 30 лет независимости Украины не было такого закона, который бы системно регулировал сферу «национально-патриотического воспитания и утверждении национальной и гражданской идентичности».

«Законопроект состоит из трех очень важных составляющих: это национально-патриотическое воспитание, это военно-патриотическое воспитание и это гражданское образование. Когда враг полномасштабно вторгся на нашу территорию и рассчитывал на блицкриг, он был уверен в том, что это удастся, зато получил невиданной силы сопротивление и противодействие, и сплоченность украинской нации, я вам скажу, что сейчас рекордные показатели и уровня патриотизма, и готовности со стороны наших граждан защищать с оружием в руках нашу территорию, и я уверен в том, что этот законопроект укрепит нашу обороноспособность и эти процессы только усилит», – заявил Мокан.

Следующим как автор альтернативного законопроекта выступил считающийся близким к бизнесмену Игорю Коломойскому, ранее состоявший в партии «Слуга народа», депутат Максим Бужанский, который до СВО позиционировал себя как борца за права русскоязычных и пиарился в роли противника оголтелого украинства.

«Мой альтернативный законопроект ничем не отличается от основного, кроме того, что я убрал там некоторое положения. Но, уважаемые коллеги, так случилось, что широкомасштабное вооружённое вторжение РФ значительно изменило некоторые вещи, и мне казалось бы, что лучше было бы построить новый закон о национальной идентичности с учетом того, что сейчас происходит, и с учетом того, что действительно объединяет всю нашу страну – это война за нашу независимость, это война за существование нашего государства», – объявил Бужанский.

Очень обрадовался инициативе бывший директор института нацпамяти, а ныне депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

«Эта война, которая сейчас происходит, – это война за идентичность, за то, какой будет Украина: будет ли Украина украинской, европейской, станет ли Украина советской и российской. Поэтому этот законопроект, который направлен на решение ключевой для каждой свободной нации задачи – утверждения национальной и гражданской идентичности, – является крайне и крайне актуальным», – похвалил националист.

Лично Бужанского поздравила депутат «Голоса» Соломия Бобровская.

«Я считаю, что это сдохло пол фауны где-то, наверное, Российской Федерации, что коллега, который присутствует в этом зале, наконец, пришел и поддерживает утверждение национальной идентичности», – сказала Бобровская.

В результате за законопроект в первом чтении проголосовали 257 депутатов. При том, что инициативу наполовину сократить сроки подачи предложений и поправок ко второму чтению – парламентарии не поддержали.