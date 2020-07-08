Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку, пытаясь вернуть себе «Башню Федерация»

08.07.2020, Москва, Алексей Топоров

Сергей Полонский, экс-глава строительной компании Mirax Group затеял скандал, пригласив журналистов в более не принадлежащий ему ресторан одной из высоток делового комплекса Москва-сити – «Башни Федерация», где его «совершенно случайно» встретил обманутый дольщик.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Произошедшей и обсуждаемой в российской прессе потасовке между обанкротившимся олигархом Сергеем Полонским и обманутым дольщиком ЖК «Кутузовская миля» предшествовало желание первого громко заявить о себе в преддверии форума либерально-центристской «Партии Роста», которая имеет репутацию спойлера власти, отбирающего голоса бизнеса у прозападных оппозиционных либеральных партий.

В ходе партийного мероприятия, на котором ожидалось присутствие большого количества представителей СМИ, Полонский намеревался зачитать некое обращение к президенту России Владимиру Путину.

Однако перед этим бизнесмен решил провести своего рода «разведку боем», пригласив за день до того представителей прессы и читателей его книги «Взламывая стереотип» на встречу в ресторан «Сиксти», в когда-то построенной и принадлежавшей ему «Башне Федерация».

Прибыв на место, хозяин застал ресторан неработавшим и запущенным, а у входа охранников, которые пропустив его, не пропускали гостей. В итоге, Полонский ввязался в драку с одним из них, увидев, что охранник бесцеремонно выталкивал из холла журналиста.

«Вместо того чтобы встретить меня и, мягко говоря, угостить, накрыть поляну и сказать «наконец-то ты к нам приехал», вот таким образом поступили сотрудники башни «Федерация», – прокомментировал ситуацию бывший олигарх, назвав структуры, по его словам, захватившие его прежнюю собственность, «гопниками». И пообещав вернуться в башню после проходившего в соседней башне «Меркурий» вышеупомянутого форума «Партии Роста».

«Готовьтесь «Федерация», – пригрозил Полонский. – Они заявили, что все обнулилось, это частная собственность, поэтому мы вас не пускаем, но это моя частная собственность, которую у меня украли… Владимир Владимирович стал пожизненным президентом, пусть он ответит, работают ли законы в этой стране. У меня много предложений, меня приглашают в Америку, Европу, Азию… Я три года не могу ничем заняться здесь, потому что они заблокировали мне возможность вести бизнес. Они не просто украли компанию, они мне еще минус двести тридцать миллионов запихнули».

Однако к очередному визиту прежнего хозяина в «Башне Федерация» подготовились. В фойе высотки Полонского встретил мужчина, представившийся обманутым дольщиком ЖК «Кутузовская миля» и потребовал вернуть ему деньги, вложенные в квартиру. После чего между ним и бизнесменом произошла небольшая схватка.

В дальнейшем обанкротившийся олигарх пригрозил охране и администрации здания, что вернется туда полноправным хозяином, и предложил местным арендаторам съехать.

Однако можно сделать вывод, что второй раунд противостояния Сергея Полонского и новых хозяев «Башни Федерация» остался не за бизнесменом. По итогу потасовки, заснятой на видео и разошедшейся по СМИ и социальным сетям, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, Сергей Полонский родился в Ленинграде, а школу закончил в Горловке (при этом за все время войны на Донбассе даже не попытался помочь городу своего детства).

Срочную службу проходил в в 21-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Цхинвале во время первого грузино-осетинского вооруженного конфликта.

В 1994 году вместе с другом создал фирму «Строймонтаж», в 2004 году провел ребрендинг, организовав «Миракс Групп». Доходы компании оценивались в 1,6 миллиардов долларов с чистой прибылью 616 миллионов. Она работала в России, Украине, США, Великобритании, Камбодже.

Уже тогда Полонский запомнился общественности своими эксцентричными выходками, в частности, уничтожением факсов, которые он назвал устаревшей техникой. Именно ему приписывают фразу: «У кого нет миллиарда, могут идти в ..опу».

Кризис 2008 году сильно ударил по бизнесу, в результате которого холдинг не сумел достроить вышеупомянутый ЖК «Кутузовская миля», в результате чего пострадали вложившиеся в проект дольщики. Впоследствии правительство Москвы передало объект близким к Владимиру Путину братьям-олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам, что Сергей Полонский назвал рейдерским захватом.

Позже Следственный комитет возбудил дело в отношении Полонского за мошенничество и хищение 5,7 миллардов рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля», после чего обанкротившийся олигарх поспешил убежать в Камбоджу, где, впрочем, спокойно не сидел.

В частности, гоняя в голом виде на яхте, он захватил местное судно, капитана, а команду, избив, выкинул в воду. За это ему пришлось три месяца просидеть в местной тюрьме.

В 2013 году после запроса России по линии Интерпола был арестован в Камбодже и в 2015 году выдан российским спецслужбам. В 2017 году был признан виновным в деле о хищении, но, как это часто водится в современной России с богатыми людьми, после того как суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, Сергей Полонский был освобожден «в связи с истечением срока давности по уголовному делу».