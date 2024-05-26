«Обделали уже все подгузники от страха» – Мартьянов о готовности Запада к переговорам

Максим Столяров.  
26.05.2024 21:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Страны Запада уже и рады бы идти на конструктивные переговоры с Россией, но смотрят друг на друга, кто же первый на это отважится, поскольку всем заправляет Вашингтон.

Об этом на канале «PolitWera» заявил эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада уже и рады бы идти на конструктивные переговоры с Россией, но смотрят...

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Ведущая спросила, заметил ли эксперт какой-то интерес в принципе к предметным переговорам со стороны Запада?

«Интерес, может, и есть, да кто ж им позволит? Я к Сталину отношусь неоднозначно, но с большим уважением, и понимаю, что многое не он делал, но эти знаменитые овации, которые продолжались по 10 минут, и каждый смотрел, кто первый перестанет хлопать – вот, то же самое. Они-то, может, уже и хотят, они там уже свои подгузники все обоссали от страха, а товарищ Байден и другое сделал в эти подгузники. А кто хлопать-то перестанет?

Вашингтон решает. Европа не решает ничего, они никто и звать их никак. Байден – я так понимаю, что ему вообще ничего не докладывают нормально. А посмотри, кто эти мальчики – Салливан, Блинкен, офицеры эти так называемые пентагоновские – бараны баранами», – ответил Мартьянов.

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