Обделавшийся Зеленский капитулирует перед Порошенко-ТВ

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Один раз проявив слабость, президент Украины Владимир Зеленский позволил националистам убедиться в полной собственной безнаказанности.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это сегодняшняя проблема президента и его команды, который не хочет идти на конфликт всерьёз ни с кем, по возможности избежать. Может, это какая-то далеко идущая вперёд стратегия, но я скажу так: поскольку на канале бывшего президента «Прямой» работает человек, которого описывать приличными словами просто невозможно, и он самыми гнусными словами оскорбляет президента страны и его отца – и что? И ничего!

Почему ничего? Потому что была история с этими двумя барышнями, которые в разговоре матюкали президента, обещали сказать, что многие с тобой хотят разобраться и тебя вообще убить. И что? Так в прокуратуре и умерла вся эта история, что её пытались привлечь к какой-то ответственности. Я не знаю, это полностью зависит от президента. «Не хочу конфликтовать, они такие активные» – это кончится тем, что они вообще будут…» – возмутился эксперт.

«Ведь когда тебя публично оскорбляют на ТВ-канале, этот человек позволяет себе абсолютно непозволительные вещи, я считаю, что это просто нарушение украинских законов…Мы же прекрасно понимаем, что на этом ручном канале Порошенко не может человек позволить себе так себя вести, если бы это не одобрялось хозяином канала», – добавил Погребинский.

Напомним, что на днях одиозный художник Поярков, ведущий передачу на подконтрольном Порошенко канале, пригрозил выпороть Зеленского на конюшне.