Обдолбанные ВСУшники заставили своего командира ходить по минному полю

25.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинские военные, находясь в состоянии наркотического опьянения, заставили своего командира идти по минному полю.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При проверке позиций в районе населённого пункта Золотое командиром роты 1-го батальона 30 бригады были выявлены трое военнослужащих под действием психотропных веществ.

Военнослужащие, находящиеся в неадекватном состоянии, связали ему руки и раздели. После чего, под угрозой расправы, направили командира взвода через минное поле в расположение соединения», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что по счастливой случайности сержанту удалось выжить.