«Обдолбанный» Зеленский уже в августе начнёт войну в Донбассе – эксперты

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская власть боится не социальных протестов, а требований от Запада выполнить «формулу Штайнмайера», а также ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», и готова на самые отчаянные и безумные шаги ради недопущения этого.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осень будет очень жаркой – это так. Но больше всего они боятся не социальных протестов. Они очень боятся как раз политической части украинского вопроса, касающегося войны и мира. Они боятся имплементации «формулы Штайнмайера», а этого всё равно будут от них требовать. Они боятся продления «особого статуса» для Донбасса. Всё равно придётся эти вопросы осенью решать», – заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров

«Не придётся, – возразил телеведущий Владимир Соловьёв. – Именно поэтому в августе они попытаются начать войну на Донбассе, считая, что ради этого Европа введёт санкции, чтобы не было «Северного потока-2», и не надо будет говорить об имплементации «формулы Штанмайера».

«Это очень рискованный и утопический план», – отметил экс-депутат.

«Так они же обдолбанные, обнюханные все, у них же в головах вообще ничего нет», – констатировал Соловьёв.