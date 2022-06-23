«Объединенная Европа» против России: История повторяется 81 год спустя

Новости Украины

Для России годовщина начала Великой Отечественной войны – особенно важная дата в нынешних условиях проведения спецоперации на Украине, когда на стороне неонацистов против Москвы вновь выступает, как и 81 год назад, вся «объединенная Европа».

Не случайно, что все предыдущие годы коллективный Запад занимался переписыванием истории, стремясь навязать фальшивую трактовку о равной вине СССР и фашистской Германии. Об этом рассказали опрошенные «ПолитНавигатором» экспреты.

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«Идет процесс обеления, оправдания нацизма, с которого снимаются фактически все обвинения, кроме обвинений в Холокосте. Это остается главным обвинением нацизма, и такое впечатление, что, если бы не он, то обвинять нацизм в современной Европе было бы уже не за что. Приравнивание нацизма и коммунизма как идеологий сейчас является по факту не столько способом обвинить коммунизм, сколько обелить нацизм. Тем более, что нацизм воспринимается как своя идеология, западная, а коммунизм, несмотря на свое западное происхождение, понимается как идеология русского империализма, чуждая западной идеологии. Так что в отношении и к Третьему Рейху, и к нацизму происходят довольно тревожные процессы. Это довольно ярко проявилось в недавнем заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что с началом спецоперации России на Украине, Германия избавилась от чувства вины», – отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований историк Олег Неменский.

Нынешняя ситуация в Европе, по сути, напоминают очередной «крестовый поход» против России, подчеркивает обозреватель Армен Гаспарян:

«Как в 41-м году это был по сути крестовый поход Европы против России, так и сейчас мы видим то же самое, только теперь это называется «демократией», которая должна «защищать молодую Украину». Но при всем этом, степень расчеловечивания русских выполнена по стандартам Третьего Рейха. Еще даже спорно, где больше было русофобии – в геббельсовской Der Angriff или в нынешних европейских медиа. Что касается сравнений СССР с гитлеровской Германией, особенно на Украине или Прибалтике, то это все потому, что у нас очень многие считают, что Украина – правопреемник Украинской Советской Социалистической Республики. Это бред абсолютный – они только в границах правопреемники, а все остальное – от УНР и ЗУНР они взяли. И об этом неоднократно говорилось. И то же самое с Прибалтикой – они правопреемственность берут не от советских республик, а от лимитрофов, которые существовали после Первой мировой войны. Для них Советский Союз ненавистен абсолютно во всех ипостасях. Поэтому и сравнения эти, чтобы в Европе побольше о них поговорили».

Спецоперация, которую ведут российские вооруженные силы на Украине, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, – это продолжение дела предков, дошедших в годы Второй мировой войны до Берлина:

«Мы добиваем то, что не добили наши деды в ходе войны. Сегодня возрождается фашизм, может быть, даже в более уродливой форме, чем был тогда. Поэтому, конечно же, поэтому над освобожденными населенными пунктами водружаются Знамена Победы. Все, что мы видели и на «Азовстали», и видим сейчас, – это выросло в идеологию украинского государства и захватило ума молодых людей. Это все – свидетельство того, что зарождение этих процессов на Украине не замечали, смеялись с этого. Но Гитлера в 20-е годы тоже считали юродивым. Очевидно, что нынешняя спецоперация – это то, что продолжают правнуки и дети тех героев, которые дошли до Берлина».