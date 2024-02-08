Объединенная Европа всегда нападала на Россию – аналитик

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России не стоит поддерживать создание единой европейской армии и считать, что это – лучше, чем членство стран ЕС в НАТО.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил российский политобозреватель Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон несколько лет назад сказал, что НАТО страдает смертью мозга, поэтому нам нужно создавать европейскую армию. И наши закричали: «Отлично, европейская армия – конечно, НАТО – нет, европейская армия – да». А вообще-то, эта речь Макрона полностью звучала так: «Нам нужно европейскую армию создавать для борьбы с Россией, прежде всего. Кроме того, для борьбы с экспансионистским Китаем, если он захочет стать экспансионистским, и, вы знаете, Трамп вызывает большое беспокойство – чтобы, в случае чего, без Америки обойтись, а, может, и с Америкой потягаться», – сказал эксперт.

«Я напоминаю зрителям – европейская армия за последние 300 лет создавалась два раза: Наполеоном и Гитлером. И всякий раз эта армия в первую очередь нападала на нас. Она не любила англосаксов в обоих случаях. Наполеон терпеть не мог англичан и с ними боролся. Гитлер сначала воевал с англичанами, а потом с нами. Но их неприязнь к англичанам, к англосаксам – ничто по сравнению с неприязнью к нам», – заявил Бабич.