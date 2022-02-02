Объединенную систему ПВО России и Белоруссии ждет первое серьезное испытание

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе учений «Союзная решимость-2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля, силы противовоздушной обороны России и Белоруссии ждет серьезная проверка.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что в ходе практических учений российские и белорусские зенитчики займутся борьбой с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, малозаметными самолётами и беспилотниками, отражением массированных налетов условного противника. В мобильном резерве — зенитные комплексы «Панцирь-С».

Ранее в Минбороны сообщили, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства в Белоруссию на усиление единой системы ПВО отправят два дивизиона дальнобойных ЗРС С-400 из Хабаровского края. А уже 29 января на один из полигонов с Дальнего Востока прибыл дивизион ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев, рассказал, что помимо зенитных ракетных комплексов в единую систему ПВО входит также истребительная авиация.

«Мы к этому давно шли, еще по линии объединенной системы ПВО СНГ. Теперь это состоялось, подписаны указы президентов России и Белоруссии. Создана нормативно-правовая база, написаны наставления и руководящие документы. И вот систему отработали на практике, как это будет в реальной жизни. Учения проанализируют, будут подведены итоги», – сказал генерал.

По его словам, единая система означает, что отдельные силы и средства будут передаваться или в Белоруссию, или на территорию России.

«Руководить этими силами может и белорусский представитель, и российский. Мы с белорусами работаем по единым стандартам, у нас те же системы вооружения, военные учебные заведения, программы подготовки специалистов. Мы понимаем друг друга», – подчеркнул Бижев.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов говорит, что усиление группировки ПВО в Белоруссии может серьёзно разгрузить западное направление.

«Создание Единой системы ПВО было важнейшим направлением нашей интеграции. Сейчас же на фоне обострения отношений с Евросоюзом у Белоруссии появились реальные риски. Прибалтика обвиняет Минск во враждебных действиях, перекрыла транзит и наращивает контингент НАТО на своей территории. Такая же ситуация с Польшей. С Украиной сложные отношения. Все это делает особенно актуальным развертывание единой системы ПВО», – убежден Абзалов.

Он полагает, что в перспективе на основе российско-белорусской может быть выстроена и единая система противоракетной и противовоздушной обороны ОДКБ.