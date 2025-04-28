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Лидеры многих европейских стран продолжают русофобствовать, хотя у них нет ресурсов для большой войны с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, европейские лидеры все еще упорствуют, они все еще занимают враждебную позицию. Но что они собираются с этим делать? У них нет военной мощи. У них нет войск. В Великобритании за время правления Стармера 15 тысяч солдат добровольно уволились, сказав, что не будут служить под началом этого клоуна», – сказал Джонсон.

Он пожаловался, что в странах Запада многие всё ещё воспринимают войну по фильмам, но реально ЕС не сможет долго поддерживать боевые действия.