«Объекты двойного назначения»: Клупов поддержал удары по украинским ТЭС

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Новости Украины

Генерирующие электроэнергию украинские объекты должны быть законной целью, поскольку питают военные штабы и систему госуправления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, давая оценку ударам по украинским ТЭС, вызвавшие масштабные проблемы со светом я ряде областей Украины.

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«Есть чисто военные объекты, а есть гражданские, которые во время военных действий становятся объектами двойного назначения. Энергетическая система — это как раз объект двойного назначения, потому что через энергетику напитываются командные штабы, объекты государственного управления, противопожарная безопасность, госпиталя и другие объекты, которые имеют чисто военное значение. Россия сейчас сражается с войсками коллективного Запада на своих западных рубежах, поэтому ничто не должно ее останавливать от удара по объектам двойного назначения. Я считаю, что удар был в правильном направлении — на энергетическое обеспечение района ведения боевых действий», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Также у него поинтересовались эффективностью этих ударов.

«Давно заявлялось, что нужно наносить удары по пунктам управления, объектам морально-психологистического воздействия, таким как телевидение, радио, Интернет и т.д. Энергетическая система в комплексе влияет и на пункты морально-психологического воздействия, и на работу железных дорог и т.д. Это очень сильно повлияет на действия их войск, потому что их штабы завязаны на большое энергопотребление — передачу информации, сигналов управления, разведку. Говорят, что генераторами обойдутся. Нет, не обойдутся», – отметил собеседник издания.

По его словам, у России достаточно высокоточных ракет.

«Мы не должны их экономить. Но не бездонное количество, чтобы бить, образно говоря, по отдельным взводам и даже ротам противника. Высокоточные ракеты предназначены в первую очередь для ударов по стационарным, критически важным объектам… Если вы заметили, в этой операции мы, может быть, первые в мире перешли к нанесению комплексных ударов высокоточным оружием по определенным системам. Удары наносятся комплексно высокоточными ракетами «Калибр», «Искандер» и ракетами Х101. Ракеты Х101 — ракеты оперативно-тактического значения, которые выводят из строя логистическую цепь, склады и командные пункты», – обратил внимание Клупов.