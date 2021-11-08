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08.11.2021 12:31
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Газ, Дзен, Украина, Энергетика
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«Объемов газа не хватает, кризис ударит в разгар зимы» – Коболев

Новости УкраиныУкраине не хватает нескольких миллиардов кубометров газа, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Об этом...

Украине не хватает нескольких миллиардов кубометров газа, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коболев также подчеркнул, что при этом Украина отправляет имеющиеся объемы на экспорт.

«Нужно было купить, с точки зрения компонента безопасности, такой [объем], чтобы войти в сезон с запасами газа примерно равными 21 миллиардe кубических метров по физике. Но в этом объеме львиная доля газа, даже не львиная, а за исключением частных украинских компаний, должна была бы принадлежать «Нафтогазу». Таким образом не было бы того фактора, который сейчас вызывает большой риск уменьшения баланса газа, уменьшения доступного ресурса в балансе газа на начало этого отопительного сезона или на его середину, или, что еще хуже на конец», – сказал Коболев.

«Это экспорт. Сейчас Украина является экспортером газа. По состоянию на текущий момент приблизительно 20 миллионов кубических метров каждый день экспортируются. С таким прогрессом на экспорте мы очень быстро дойдем до ситуации, когда запасы газа будут относительно низкими и мы попадаем в зону риска. Эта зона риска – февраль месяц следующего года», – заявил Коболев.

Напомним, в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в газохранилищах накоплено более 18 миллиардов кубометров газа, из которых более трех миллиардов – это газ иностранных владельцев.

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