Объемов передаваемого Украине оружия не хватит для перелома в войне – украинский полковник

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Передача Украине очередных десятков единиц западной военной техники не решит проблему ВСУ и не поможет переломить ситуацию. В войне нынешнего формата Украине нужно огромное количество танков, самолетов, РСЗО и ракет.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине очередных десятков единиц западной военной техники не решит проблему ВСУ и не...

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«В нынешнее время, в нынешней континентальной войне, к которой никто не готовился и никто не понимал, что будет, она больше – промышленная война. А в промышленной войне влияет не количество: «Мы дадим вам 50 ракет Storm Shadow» или 50 «Челленджеров, хорошо, батальон, там 30 «Челленджеров», – сказал эксперт.

«В нынешней войне измеряется дивизиями и армиями. То есть если они говорят «Мы вам дадим армию самолетов, армию танков, армию РСЗО, артиллерии или ракет», это я понимаю. Ну, хотя бы на дивизию. А то, что дадут на один батальоне – ну, батальон вышел – сжечь батальон на поле боя – достаточно часа, если он пойдет воевать в соответствии с нынешними боевыми уставами…

Самолеты? Ну, хорошо, дадут 30 самолетов, 60 самолетов – ну и что? Их, во-первых, где-то размещать надо, а во-вторых, они не решат задачу на поле», – заявил Стариков.

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