Объемы производства снарядов на Украине все еще намного меньше, чем производство в России – Reuters

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Украина может производить еще больше снарядов, чем сейчас, но ей не хватает взрывчатки, утверждает в интервью Reuters министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

«Подобный дефицит взрывчатых веществ является глобальным. Главная проблема, которая у нас сейчас есть, это порох и взрывчатка. Сколько взрывчатки поступит на Украину, столько у нас и будет снарядов» , – заявил Сметанин.

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По словам украинского министра, Украина сейчас производит собственные артиллерийские снаряды, включая калибр 155 мм, который используется для западной тяжелой артиллерии. При этом он отказался предоставить конкретные цифры.

Тем не менее, как отмечается в публикации, объемы производства снарядов на Украине все еще намного меньше, чем производство в России, «которая годами инвестировала значительные ресурсы в свою армию при правлении Путина, а также унаследовала огромные производственные мощности советских времен».

Согласно мартовскому отчету CNN со ссылкой на оценки НАТО и данных от анонимного европейского чиновника, Россия способна производить три миллиона снарядов в год, что почти втрое превышает совокупный потенциал США и Европы.

Сметанин также отметил, что одной из его главных целей было наладить серийное производство украинских ракет, хотя он признал, что это также сталкивается с глобальными барьерами в налаживании цепочек поставок, по которым он не стал вдаваться в подробности.

«Артиллерия, которую иногда называют «богом войны», была важнейшим инструментом на фронте на протяжении всего противостояния. Украинские командиры сообщали Reuters в начале 2024 года, что, по их оценкам, около 80% потерь с обеих сторон с начала войны были причинены именно артиллерией», – говорится в материале.