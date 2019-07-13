Обещали подконтрольный Донбасс превратить в Дубаи, а получилось как всегда

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

За годы нахождения под контролем Киева таких городов Донбасса как Мариуполь, Волноваха, Краматорск вдали от линии фронта и боевых действий, Киев, обещавший там построить рай на зависть жителям ЛДНР, в очередной раз не сделал ничего.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально за годы, эти пять лет фактически боевые действия не ведутся ни в Мариуполе, ни в Краматорске, ни в Волновахе, по большому счёту, инфраструктура осталась такой же убитой, если не стало ещё хуже.

В этом смысле украинская власть, сколько было разговоров: «Давайте чуть ли не Дубай сделаем, чтобы с той стороны фронта всем было стыдно, что они там Россию поддерживают», но ничего же сделано не было, в этом смысле это главная проблема, а мы сразу всё сводим к идеологии: за Украину они, за Путина и так далее. Они не будут ни за какую Украину, пока, извините, в Волновахе главная проблема, действительно, питьевая вода», – заявил Волошин.