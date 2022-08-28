«Обещали жёлто-блакитный прапор над Кремлём, вместо этого – газ и зима» – депутат Рады

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Новости Украины

Режим Владимира Зеленского обманывает украинцев, сначала рассказывая о скорой победе над Россией, а потом настраивая на тяжелейшие условия нового зимнего периода.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-председатель Львовской ОГА, депутат Верховной рады Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что представители власти говорят о затяжном характере, они каждый раз рассказывают, что-то другое. Правильно или неправильно они говорят, история рассудит, потому что в первую неделю разговоры были о том, что если не завтра, то послезавтра сине-жёлтый флаг будет над Кремлём. Сегодня уже разговоры идут о других акцентах. Понятно, что война будет затяжной, тяжёлой, и понято, что мы входим в очень сложный период, потому что на военные действия будут наложены проблемы и вызовы, которые есть в экономике», – жаловался депутат.

По его словам, со стороны властей было крайне непорядочно до последнего отрицать возможность боевых действий с РФ.

«Очень многим людям, когда начинаешь говорить об экономике, то первое слово, которое приходит на ум – это газ и зима. Конечно газ, конечно зима. Но не только газ и зима. Производство, заработные платы, инфляция. Власть должна очень честно с людьми об этом говорить, потому что те заявления, которые прозвучали за неделю до Дня независимости, что власти знали, что будет такое нападение, но мы не хотели об этом людям говорить, я воспринял, как оскорбление», – возмущался Синютка.