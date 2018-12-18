18.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Обещание не признавать ЛДНР лишь раззадорило самостийников

Задача Украины – вернуть под свой контроль Донбасс, и Киев будет использовать помощью любых стран для реализации этой цели. В Москве напрасно делают ставку на то, что преемник Петра Порошенко смирится с потерей Крыма.

Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» рассказал украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже здесь в студии говорил, что, забрав Крым, вы потеряли Украину на длительное время. И её будет трудно вернуть. Любая новая власть придёт – и тоже эту ситуацию будет тяжело отыграть…», – начал Карасёв, но ведущая ток-шоу Ольга Скабеева напомнила, что вчера МИД России Сергей Лавров заявил, что «признав Донбасс, Россия потеряет Украину».

«Многие подумали, что хотим забрать Украину целиком, но это не так», – добавила она.

«На войне как на войне. Если нам надо вернуть территорию, надо возродить территориальную целостность и суверенитет, нужно пользоваться помощью любых стран, если они нам в этом помогают!» – отметил политолог.

Скабеева заметила, что Североатлантический Альянс заявил, что не будет воевать за Украину.

«Подождите, не всё сразу», – отмахнулся Карасев.

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