Обещание Шойгу двигаться вперед: военный эксперт Литовкин рассказал о большом наступлении от Артемовска

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Части российской армии, которые сменяют подразделения ЧВК «Вагнер» в Артемовске, организуют мощное наступление в сторону Краматорска и Славянска. Так, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, будут развиваться события спецоперации.

Следующим этапом после взятия стратегически важного города, которыйв начале марта анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, по мнению эксперта, будет продвижение в западном направлении.

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«Безусловно, после того, как освободили Артемовск, будет наступление. Артемовск – важный населенный пункт, это ворота на Краматорск и на Славянск, а также на другие города, находящиеся под контролем бандеровской власти. И не важно через сколько – неделя, две или три, это же не госплан. Мы будем наступать и продвигаться в этом направлении. Нужно освободить ДНР, нужно отодвинуть линию соприкосновения, чтобы прекратить обстрелы Донецка, Горловки и Макеевки. Здесь, не заглядывая в секретные планы Генштаба, логика простая – двигаться вперед», – заявил полковник в отставке.

Ранее глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин сообщил, что отряды «музыкантов» будут выведены в полевые лагеря для переформирования, доукомплектования и подготовкив срок до 1 июня.

«В том, что «вагнеровцы» покидают Артемовск нет ничего странного. Это нормальная ротация. Меняют же не только их, меняют и другие части, которые были в бою. После того, как они вышли из боя, их меняют на свежие части, чтобы те, кто был в бою отдохнули, набрались сил, залечили раны, пополнили боеприпасы и прочее», – объяснил Литовкин.

Он также пояснил, что после освобождения самого города предстоит еще много работы по выявлению недобитых групп противника, разминированию его окрестностей и других мероприятий для обеспечения безопасности. Для уверенного продвижения вперед необходимо обеспечить тылы.

Также эксперт отметил, что помимо частей в самом Артемовске, есть еще фланги, на которых действуют наши войска. Они сейчас ведут боевую работу, прикрывают от ударов противника, а в дальнейшем поддержат наступление.