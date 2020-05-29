Обещание украинцам новых рабочих мест оборачивается грандиозной безработицей

29.05.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины не создало обещанные рабочие места, безработица в стране достигла очень высокого уровня, но для решения этой проблемы ничего не делается.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо 500 тысяч новых рабочих мест в Украине создано 500 тысяч мест безработных. Это официальная цифра безработицы которая объявлена, реальная безработица еще больше. Да, достойные зарплаты наше правительство обеспечить сейчас не может потому что страна находится в тяжелом положении, крайне бедна. Но хотя бы какие-то зарплаты приемлемые, пусть даже 6-8 тысяч, они должны быть.

Вот эти обещания что «начнем активно и дорожное строительство наймем большое количество рабочей силы» – это же тоже осталось обещаниями, и пока там нет новых рабочих мест, нет большого спроса в этой сфере.

Ну что можно делать? Наверное, надо посоветовать нашему премьеру почитать выступления бывшего президента США Рузвельта от тридцатых годов, где было создано в США в тридцатые годы и министерство общественных работ, где создавали рабочие места для выхода из тяжелейшего экономического кризиса, где была и банковская политика пересмотрена полностью, она была нацелена на стимулирование производства. Многое, что можно было», – считает Суслов.