Обещания нарушены: Американские ракеты стали бить по России

19.12.2022  15:16 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Украина ударила предоставленными США ракетами по территории Белгородской области. «В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM», – сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«То есть. Вопреки гарантиям, что американское оружие не будет использовано против территории России, американские ракеты бьют по Белгороду.

Очередной пример лживости обещаний и заверений от США.

Только жесткий ответ поставит «партнеров» на место. Именно ответ, а не обещание ответа», – комментирует обозреватель Юрий Баранчик.

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Украина ударила предоставленными США ракетами по территории Белгородской области. «В воздушном пространстве Белгородской области...



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких обстрелах региона за минувшие выходные.


В субботу в Белгороде и Белгородском районе 1 человек погиб, 10 человек было ранено. В Краснояружском районе после обстрела ночью 2 человека были ранены, 8 жилых и нежилых помещений и зданий пострадало, а также 2 автомобиля. Обстрелам подвергался также Шебекинский округ.

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