Обещания нарушены: Американские ракеты стали бить по России
Украина ударила предоставленными США ракетами по территории Белгородской области. «В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM», – сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«То есть. Вопреки гарантиям, что американское оружие не будет использовано против территории России, американские ракеты бьют по Белгороду.
Очередной пример лживости обещаний и заверений от США.
Только жесткий ответ поставит «партнеров» на место. Именно ответ, а не обещание ответа», – комментирует обозреватель Юрий Баранчик.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких обстрелах региона за минувшие выходные.
В субботу в Белгороде и Белгородском районе 1 человек погиб, 10 человек было ранено. В Краснояружском районе после обстрела ночью 2 человека были ранены, 8 жилых и нежилых помещений и зданий пострадало, а также 2 автомобиля. Обстрелам подвергался также Шебекинский округ.
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