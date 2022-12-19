Обещания нарушены: Американские ракеты стали бить по России

Украина ударила предоставленными США ракетами по территории Белгородской области. «В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM», – сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«То есть. Вопреки гарантиям, что американское оружие не будет использовано против территории России, американские ракеты бьют по Белгороду.

Очередной пример лживости обещаний и заверений от США.

Только жесткий ответ поставит «партнеров» на место. Именно ответ, а не обещание ответа», – комментирует обозреватель Юрий Баранчик.