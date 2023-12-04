Обещаниям Чубарова станцевать в Крыму исполнилось 10 лет

Лидер экстремистского меджлиса Рефат Чубаров пообещал певице Джамале, заочно арестованной по обвинению в распространении фейков об армии России, станцевать хайтарму в Крыму.

В марте следующего года разного рода обещаниям Чубарова уже исполнится 10 лет, это если не брать украинский период «обещаний», отметил в эфире «Крым 24» ветеран Национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспоминаю 2014 год – курултай принимает решение о вхождении в Российскую Федерацию, все разбирают посты, каждый выбирает себе, а через неделю вдруг оказалось, что это ложное – и все бросились разбегаться. Это говорит о чём? У этих людей нет своей позиции, и когда он говорит, что он будет танцевать, хочется спросить, а где ты собрался танцевать? Мы на Родине, мы в Крыму, нас агитировать не надо. Мы живём, развиваемся, а если кто-то где-то бегает и ищет себе тёплое место, а потом еще мечтает когда-то станцевать в Крыму хайтарму, то мы уже это проходили. Покажите хоть одного иммигранта, который вернулся и сегодня созидает у себя на Родине», – подчеркнул Мустафаев.

Он напомнил, что из уст Чубарова и других меджлисовцев звучат призывы к военному захвату Крыма, к агрессии против его жителей.

«Если бы он хотел что-то сделать, он бы давно сделал. Одно дело говорить, призывать и ничего не делать, и другое дело – конкретно заниматься какими-то проблемами. Эти товарищи настолько привыкли к безответственности – говорят, что хотят. А дальше что? Крымские татары в Крыму, и что для них сегодня главное? Главное – тишина и спокойствие. А когда призывают ракетами бомбить Крым, и потом говорят, что это не так понимают, ну если бомбы летят, что они будут разбираться, где наши, где ваши? Нет. Это призыв кидать бомбы на наши головы. Поэтому опуститься на такой уровень – это уже быть далеко от Родины, и все эти слова — это пустой звук», – уверен аксакал.

Он добавил, что жаль сегодня украинский народ, который отправляют в мясорубку, ведут к уничтожению не понятно ради каких целей.

«Вспомните стамбульские соглашения. Да, вроде всё согласовали, подписали, и вдруг какой-то дядя сверху сказал: прекратить, вперёд на фронт. И всё. То есть Украина в таком положении, что даже страшно подумать, чем это закончится, потому что никто ничего не решает. Поэтому, я думаю, что по воле судьбы мы оказались тоже втянуты в эту международную войну, потому что идёт война против России, мы сегодня живём в России. И очень бы не хотелось, чтобы отдельные представители народа где-то что-то заявляли – не надо втягивать нас. Мы живём спокойно по мере своих возможностей. Мы живём в государстве, соблюдаем его законы выполняем его условия. Поэтому любые резкие движения для маленького крымско-татарского народа – они также опасны», – заключил Мустафаев.