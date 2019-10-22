22.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Обещанного экономического процветания Украины так и не случилось

Экономика Украины так и не дождалась того рывка, который ожидали от нее граждане и который обещали политики.

Об этом в эфире телеканала «Киевская Русь» заявил политтехнолог Олег Пастернак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждому пенсионеру, поставленному в денежный «цейтнот» тяжело объяснить, что есть объективные вещи. Почему такая ситуация? Потому что за последние 5-10 лет рывков экономических никто не увидел. Видели культурную трансформацию, видели медийную накачку патриотизма. Но обещанного экономического процветания, рывка нет.
Мы же видели, за кого мы голосовали, кого мы выбирали», – сказал эксперт.

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