Обещанного Зе-командой миллиона дронов ВСУ так и не увидели

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Украинское руководство так и не смогло наладить производство и поставку в войска необходимого количество дронов. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство дронов всё равно как покупали волонтёры, так и покупают. Тот миллион дронов на фронте так никто и не видел. Сейчас немножко увеличились поставки fpv-дронов, но это всё равно небольшая часть. А разведывательные дроны, «Мавики», всего этого на фронте 95% как было волонтёрским, так и остаётся», – сказал Бутусов.

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«Во многих аспектах Россия, к сожалению, опережает нас в плане беспилотников. И не уступает нам в этой отрасли ни количественно, ни технологически, ни в чём», – резюмировал он.