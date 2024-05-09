Обещанного Зе-командой миллиона дронов ВСУ так и не увидели

Вадим Москаленко.  
09.05.2024 15:21
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское руководство так и не смогло наладить производство и поставку в войска необходимого количество дронов. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство дронов всё равно как покупали волонтёры, так и покупают. Тот миллион дронов на фронте так никто и не видел. Сейчас немножко увеличились поставки fpv-дронов, но это всё равно небольшая часть. А разведывательные дроны, «Мавики», всего этого на фронте 95% как было волонтёрским, так и остаётся», – сказал Бутусов.

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Украинское руководство так и не смогло наладить производство и поставку в войска необходимого количество...


«Во многих аспектах Россия, к сожалению, опережает нас в плане беспилотников. И не уступает нам в этой отрасли ни количественно, ни технологически, ни в чём», – резюмировал он.

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