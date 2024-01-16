Обещанные Украине британские дроны повторят судьбу пресловутых «Байрактаров» – Гагин

Военная помощь Украине, заявленная в ходе недавнего визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака, заставляет усомниться в реальности ее выполнения. Крупнейшая поставка «Байрактаров» уже была обещана Киеву, но не состоялась, поскольку их производство купируется российскими ВКС.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сразу себе представил, как украинские спецназовцы в окопах в начале меняют патчи нацистской Германии на флажок Соединённых штатов, а теперь – британский флаг клеят на плечо. Что касается дронов, во-первых, их надо ещё произвести. Если бы у Великобритании и Штатов в наличии было бы столько качественных дронов, подходящих для этой работы, их бы уже поставили. Потому что дроны – не такая объёмная штуковина, как САУ или танк. Их можно элементарно поставлять почтой, обходя какие-то наблюдательные посты нашей разведки. Они могли бы это делать совершенно скрытно, и уже бы ими насыщено всё было. Тем не менее, сейчас линия боевого соприкосновения насыщена именно китайскими дронами, которые они купили ещё давно. То есть они расходуют то, что у них осталось. Причём Китай им не поставляет больше дронов, это на самом деле так, это остатки. И эти дроны, которые заявлены, их еще надо произвести», – подчеркнул он.

Производство крупной партии беспилотников потребует времени, и, как было заявлено, оно будет происходить на территории Украины, в том числе.

«В чём я сильно сомневаюсь. Потому что такая же попытка была, такие же слова были сказаны о «Байрактарах» в свое время. И все усомнились, потому что наши ВКС могут поразить цель в любой точке Украины. В принципе, и Европы, по большому счёту, если будет надо, но речь идёт об Украине. То есть – как только там на Украине появится производство дронов, оно будет уничтожено. В любом случае, у нас есть время, если они собираются производить это в Европе. Я хотел бы выразить и надежду, и уверенность, что мы не станем дожидаться, когда Украина получит новый транш, новый пакет помощи – либо деньгами, либо совершенно конкретными вооружениями, и что мы будем продолжать наступать, мы не будем сбавлять темп, а наоборот, будем только развивать наш успех, который сейчас имеем на линии боевого соприкосновения. Наша задача просто давить их дальше, до конца давить эту фашистскую гадину в том же темпе», – отметил Гагин.

Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине, по словам эксперта, будет означать объявление войны России.

«Без мандата ООН британские военнослужащие официально оказавшиеся на территории Украины становятся абсолютно законной целью для наших Вооруженных сил, и здесь не поспоришь. Если бы у них был мандат ООН как у миротворцев – вопросов нет. Но так это вооружённые люди с военной техникой на территории противника. Они подлежат уничтожению абсолютно легально. Они являются комбатантами, вопросов нет. При том, что они не наёмники – они офицеры и военнослужащие своей страны», – подчеркнул Гагин.